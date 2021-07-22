上海合作組織對香港而言，是一個陌生的組織。幾年前，我問過特區政府一位問責局長，他不知道也從未聽聞這個組織。這並不代表香港官員孤陋寡聞，而是反映出他們只是生活和工作在英美體制之內，對體制以外不聞不問。這情況也可見諸他們對中國內地的認識上，英國殖民地體制不僅控制香港的治權，也掌握香港社會的文化認知和思想。回歸後本應改變，可惜沒有去殖民地化，情況更劣，導致過去近10年的反中反共動亂。

中國內地以外，俄羅斯和其他國家，只要是英美將之邪惡化，便也變成邪惡。至於發展中國家，大多視作落後野蠻，比不上香港，差別巨大。可能東南亞較佳，因為不少香港人來自當地，可仍然是不了解，也不願意了解當地。少有人知道，上世紀50年代香港貧窮之時，菲律賓及緬甸是亞洲最富有國家之一，亦當然不知道，它們本為英美殖民地，獨立後卻陷入貧窮的循環裏。

上海合作組織主要是中、俄加中亞國家，中亞國家對香港的社會與文化是極其陌生，相信少有人可以唸出中亞五國的名稱，也不知道中國絲綢之路向外的陸路中樞便是中亞。李白是在如今的吉爾吉斯出生，鄭和是烏茲別克布哈拉城的貴族。

香港的歷史來自英國以海上絲綢之路取代陸上絲綢之路。19世紀本是英俄之爭，英國勢力越不過阿富汗，佔領不了中國西藏，便全面封鎖陸上絲綢之路，切斷原來海陸連接的通道。香港作為英國殖民地怎可認識中亞和俄羅斯？

香港教的歷史，一是順從傳統的帝王將相，絲綢之路只是歷史名詞；二是依從英國的殖民地歷史，中亞、中東等都變成世外之域，香港要想了解也無從。大學教東南亞已少，更不用說中亞、南亞、西亞、東歐、中歐、非洲、美洲（美加除外）。回歸前是這樣，回歸後更變本加厲，香港的大學教授、大學生有多少知悉有上海合作組織呢？

香港是國際都會乃謊言，不過是英美體制的國際都會而已。事實上，上海合作組織對上兩任和現任的秘書長都來過香港演講，上一任來時特首林鄭也出席會議，只是我們的努力克服不了香港殖民地體制殘留的慣性，打不開香港社會認知的局面。