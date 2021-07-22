香港是中美之戰的前沿陣地，目前還只是輕利器過招，未有刺刀見紅，但趨向是嚴重而危險的，這要看美方是否氣急敗壞就不顧一切的任意胡來。

日前拜登政府聲稱，《港區國安法》實施後，香港營商環境惡化，國務院、商務部、財政部、國土安全部已對美國在香港公司發出「商業警示」，胡謅及恐嚇美國商人，香港的局勢削弱了「高度自治」，對美國的國家安全、外交政策、經濟構成持續的不尋常及特別的威脅，並提醒美商在《港區國安法》監管之下，可能遭到電子監控，被迫提交公司和客戶數據，因此美商應考慮可能面對在聲譽、經濟、法律等方面的潛在風險。

拜登政府的這番「警示」，一方面是在嚇唬「自己人」，一方面是在威脅北京和香港，美國會以「撤資」逼迫撤回《港區國安法》、逼迫中國在中美之戰中向美國屈服。這樣的嚇唬，香港人似曾相識。2019年鬧騰「反送中」時，美國就煞有介事地「警示」在港美商、遊客乃至海軍官兵造訪香港時要小心會被《逃犯條例》送往中國內地！但從反修例暴亂到《港區國安法》公布，到現在暴亂被平息，哪有一位美商、遊客、軍人被「送中」？過去一年港美貿易額不減反增，香港的新股集資額按年升逾50%，世界上有這種「經商環境惡化」嗎？又怎麼「威脅了美國的國家安全、外交政策、經濟」？美國人的胡說八道一向不講事實，不講邏輯。

97前後，香港無論在英夷治下還是回歸中國，都對美國具有重大國際戰略價值、地緣政治價值、經濟商業價值和人文價值等等，它既要「保護」這些價值，發揮其作用，也要利用香港和中國打「香港牌」。現在問題是，拜登政府和中國「決戰」，用盡「香港牌」黔驢技窮了，就擺出要「攬炒香港」、威脅中國的架勢。然而結果只會相反，美國在香港的影響力會被清零！