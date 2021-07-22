香港中學校長會日前煞有介事去信港府，聲稱移民潮之下教師人手流失嚴重，促請教育局調查教師離職原因，並希望能為教育界遭攻擊抹黑適時發聲云云。其實不必調查，教育界淪為反修例黑暴大本營，不務正業甚至參與黑暴的黃師比比皆是，在《港區國安法》之下，有些人心裏有鬼而自動離開，箇中原因人人皆知，還需要調查嗎？

至於所謂的教育界遭攻擊抹黑，更是本末倒置。反修例黑暴期間共有4,000多名學生被捕，難道教育界沒有責任？教育局共接獲269宗教師專業失德的投訴，難道全是攻擊抹黑？有大學及中學教職員帶領中學生製造爆炸品圖發動恐怖襲擊，難道也是被人攻擊抹黑？老實說，社會對教育界已經非常寬容，教育局對失德教師更是百般縱容，至今只有4人被釘牌，難道還不夠仁慈嗎？

勉強無幸福。教師要走要留，純屬個人選擇，沒有人阻止。但如果有人想以此威脅港府及市民，注定枉費心機。黃師留在教育界，只能毀人子弟，他們自動離開，變相為教育界清理遺毒，何樂而不為？反正近年香港一直受到超額教師問題困擾，不必擔心沒有人填補空缺。

對整個社會而言，移民潮更不值得擔心，這是好事而不是壞事。大批離心離德的黃絲離開，留下的才是真正愛國愛港人士，正好可以專心發展，重新出發。香港有國家作為堅強後盾，只要排除政治干擾，明天必定會更好。反而那些倉皇出走的黃絲前景堪憂，當中不少人既無積蓄又無專業資格，只能祝他們好運。英國無疑很自由，自由到人人自生自滅，在疫情之下不必隔離，也不必戴口罩，希望黃絲們盡情呼吸自由空氣，千萬不要走回頭路。