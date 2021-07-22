若要排行全世界戴口罩的普遍率，相信香港一定在前面幾位，名列前茅，雖然有法例強制佩戴，但亦需要市民自動自覺戴口罩，甚至當有人沒戴罩時，都會出言提醒，總之是多方面遵守防疫措施，才令疫情得以緩和。但日防夜防，最難防的都是外來輸入個案，甚少有一日是沒有外來患者，近日又有個案涉及豁免人士，防疫再度穿窿，令市民的努力隨時功虧一簣。

沙特阿拉伯抵港，疑是領事子女的13歲女童和其11歲弟弟，本應是在太古城家居隔離，卻證實新冠肺炎初步確診，更懷疑染上L452R變種病毒。關鍵是二人足迹遍及全港多處，病毒恐怕已在社區散播。

正如港大專家何栢良所說，病毒不會認人，領事、總統和首相同常人一樣有機會感染。他不贊成讓外來的特殊人士，在密度高住宅大廈進行家居檢疫，並舉外國例子，很多實施家居檢疫地區，病毒走入社區，引致大型爆發。這些身份特殊人士，應該接受閉環式管理，包括特別交通安排，確保不會將病毒帶入社區。

本港新冠疫苗接種率仍然未達標，比較貼近現實就是持續本地個案「清零」，所以要集中火力嚴防外來個案，一個都不能走漏，以免重蹈台灣覆轍。而新加坡放寬防疫措施，疫情大反彈，單日增加近200宗，又要全面收緊防疫措施，這方面亦要引以為戒。像東京疫情未息，奧運強行舉辦，目前和東奧相關個案超過70人，東京奧組委不排除在最後一刻取消東奧。畢竟在廣大民眾生命健康的大前提下，哪管你是甚麼身份，涉及多大的利益，也應該一視同仁，以抗疫為目標，這也是全人類的願望。