向來特首答問大會都沒有帶給大家甚麼驚喜，而上周四的特首答問大會，更是令人失望，她首先花了近17分鐘來自我感覺良好，向大會報告在過去3個月行政和立法機關互相合作下，這一屆立法會將會破過去20年來的紀錄，成功通過45條法案，政府亦落成了逾9.6萬個房屋單位，似乎在回應筆者說過我們需要在一年內做足4年的工作，彷彿在說：「我們目標達到了，不要再要求甚麼吧！」

特首承認市民「住」的問題是嚴重短缺，她說會多管齊下推展東涌和新界北區的大型土地開發項目，也會陸續改變規劃，還會落實多項突破性舉措，但始終未來10年的公屋供應仍會緊張。目前公屋輪候冊上有25萬宗申請，換言之一年興建4萬個單位也不夠。他們分別住在籠屋、劏房等甚至街頭，就算按政府目前每年興建二萬個公屋單位，也未能滿足新移民和人口自然增長的需求，更遑論去滿足目前公屋輪候冊的申請人。

特首在回應議員提問時，指出勇氣和鹵莽是一塊硬幣的兩面。政府的確會勇於覓地，但不會鹵莽地處理，不會因一時的問題而翻天覆地去修改法例。言下之意，筆者感覺她未有勇氣去突破目前狀況。房屋問題是存在已久的大問題，特首必須大膽創新，用「特事特辦」方法去解決這個「住」的問題。

政府應該鞭策和充分利用房屋署、房委會、房屋協會等部門和公營機構，督導他們善用本身的專長，加把勁和攜手合作，把新界北新市鎮內的房屋發展部分，規劃好和興建好，對他們一班專家來說，那應是分內事，絕不困難！因此，除了做好目前房屋興建工作之外，政府應加快做好新界北發展，是各項建設中至為重要。政府可先從建幾個大型屋邨做起，每年多花數百億元，計劃在4年內建造多8萬個單位，未為不可！若欠缺勞工，就從內地輸入勞工；若欠缺技術，也從內地輸入技術！欠缺土地，就發出徵收地通知書，這樣就可以在北區開展工作，至於新市鎮其他方面的研究和設計，可隨做隨改，有甚麼不可呢！

京官最近在研討會上提到香港「未來不會再有籠屋、劏房」，似乎為我們設定解決房屋問題的時間表，按此情形，特首倒不如取消答問大會和周二發言制度吧，少說話，急做事！