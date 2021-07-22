大文豪雨果說過，「驗證一個國家和城市是否發達，一場雨足矣，因為它或許有錢建造高樓大廈，卻還沒有心力來發展下水道；高樓大廈看得見，下水道看不見。你要等一場大雨才能看出它的真面目。」想不到現在距離雨果所寫的《悲慘世界》已超過一個世紀，一場「千年一遇」的雨災，再次考驗大國崛起的良心。

河南持續強降雨導致鄭州市發生嚴重洪澇災害，起碼20多人死亡，全市3.6萬人受災，需緊急轉移近20萬人。該市轄下的鞏義市亦有多處房屋、圍牆倒塌，導致多人死亡，14座水庫溢洪道出水，兩個鎮區大範圍被淹。最令港人怵目驚心的是，網上瘋傳鄭州地鐵車廂水深及胸的畫面，大量乘客被困車內，要是當中有小孩在，隨時已遭沒頂。

當地政府強調這是「千年一遇」的洪澇災害，已調動各界人手救援，甚至驚動國家領導人，明令須盡一切方法保護民眾性命財產安全。類似場面屢見不鮮，每有重大事故發生皆是如此，問題是，為何中國總是有這麼多「千年一遇」、「百年一遇」的天災？一年裏頭總遇上好幾次，真是天災不可違這麼簡單？

這又回到雨果所說的「沒有心力來發展下水道」的問題上。這些年，中國強勢崛起，富甲天下，高樓大廈櫛比鱗次，一幢比一幢金碧輝煌，一幢比一幢現代化。但在光鮮亮麗背後，看不見的下水道等工程卻無人關心。要是一座城市的排水工程做得好，千年一遇的災害破壞程度或許便能大大減輕。更遑論在暴雨下鄭州等地多處地陷，連試圖營救地底受困民眾的好市民，也因走避不及直墮地底，生死未卜。

豆腐渣工程，至今仍是中國的硬傷。