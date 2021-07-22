近日不少香港人一窩蜂說要移民，但很多人從沒嘗過在外國生活的日子，就連留學也沒試過，根本不知彼間何世。幾天前，我的兩位長輩親人越洋來電，告訴我近兩年在美國硅谷的生活。我家鐘點工人聽到整個對話，掛線後跟我說：「哪能料到美國的政策竟然可以這樣，真是100歲死不了也有新聞。」

兩位老人家已是80歲高齡，十多年前在香港退休後，帶着積蓄移民美國，在當地買下兩棟房子出租，原本打算過安樂的退休生活。在美國收租，七除八扣，平素的回報率已不是很高，豈料碰上新冠疫情，政府一聲令下，叫全民共度時艱，租客可以不必向業主納租，業主也不能將租客趕走。兩老說已有一年多沒法收租，但房子本身有很多開支是要由業主支付，譬如地稅、管理費、維修費，甚至租客清潔垃圾的費用，一律都是由業主負責。

在這一段日子，兩老的財政是有出無入，這般光景，豈是一個愁字了得。西方的世界宣稱崇尚民主，誰的選票多，誰就擁有霸權。窮人的數量往往超越中產，政客們不會輕易向富豪開刀，中產者自然就成了被犧牲的對象，這便出現了有房子但無權收租的畸形現象。按理美國政府只要開動印鈔機，銀紙要多少有多少，他們若是有良心的，即使不補貼租金收入，最少也可替業主支付物業的日常開支。不過，誰叫你們這群人選票少，那就注定只有待宰的份兒。

兩老除了沒有收入，這兩年因中美貿易戰，當地物價也飆升不少，外出用餐最少貴了兩、三成。以此觀之，在彼邦定居日子可不易過，如今不少港人盲目說要移民，我勸他們要三思。