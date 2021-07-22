美國總統拜登今年一月上台以來，中美關係比起特朗普時期更差。事實上，拜登夥同西方盟友圍堵中國可謂變本加厲，最新嘅例子就係關於黑客問題，美國司法部日前起訴4名中國人，包括3名海南省國家安全廳官員，指控他們協調、協助和管理黑客，執行對中國有利嘅網絡攻擊。

拜登對此煞有介事表示，會考慮就中國嘅惡意網絡活動實施制裁。有網絡安全專家質疑，華府早前指控俄羅斯黑客網攻後，隨即宣布制裁俄國，今次卻無立刻行動，一味聲大大冇貨賣，認為做法有問題。中國外交部發言人直斥美國無中生有，並指美國才是全球最大嘅網絡攻擊來源國。事實係拜登以全方﻿位戰略應對中國，佢修正特朗普政府單邊主義對抗中國嘅做法，轉向積極與盟友合作，除咗同日本、澳洲及印度展開「四方安全對話」，又與歐盟合作，共同應對所謂「中國威脅」。

老朽曾說，美國處處打壓中國，唔通真係應咗「木秀於林，風必摧之」？植物學有個名詞叫「頂端優勢」，原來植物的主莖頂端生長佔優勢，較容易吸收陽光和雨露，同時抑制着它下面鄰近嘅側芽生長，使其處於休眠狀態。這個「頂端優勢」現象，19世紀德國經濟學家李斯特作了個生動比喻，說當一個人攀上高峰，就會把他攀高時所使用嘅梯子一腳踢開，免得別人跟着上來。

拜登也許驚見中國的「頂端優勢」，除了勢兇夾狼圍堵中國之外，並且企圖一腳踢開那梯子！然而，英國《經濟學人》卻大潑拜登冷水，指中國即將成為全球最大經濟體，以中國為貿易夥伴嘅國家數目已是美國嘅近兩倍，做生意搵真銀還是圍堵中國重要？你說呢？