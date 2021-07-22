中紀委上周發布消息，國家開發銀行官員徐偉華正接受審查調查。此前，他的職務是國開行企業局「資深客戶經理、資深專家、戰略客戶部規劃發展處一級經理」。在徐偉華之前，一月中旬，國家開發銀行評審二局「資深評審經理、資深專家」張林武，以及中國進出口銀行「華南地區風險巡迴工作組區域風險總監、業務條線風險巡迴工作組組長」馮增兵同步落台。

這讓很多民眾如墜霧裏，因為常見的落台官員，要麼是書記、主任，要麼是部長、局長，或者是地方的省長、市長、縣長，抑或國企的董事長、總經理、廠長，軍隊的司令員、政委之類，職務所繫，一望便知，這些才是正常規範的崗位。而如今的徐、張、馮諸人，冗長複雜的一級經理、資深專家、區域風險總監、巡迴工作組組長等頭銜，這都是些甚麼奇葩職務？竟能驚動中紀委。

其實，深挖這些人的仕途履歷可以發現，他們在此之前，都曾身居高位。徐偉華曾任國開行海南分行行長、評審管理局局長；張林武曾任國開行河北分行行長、總行辦公廳主任、重慶分行行長；馮增兵歷任進出口銀行海南、河北兩省分行行長。這些都是財大氣粗的實權崗位，經手資金動輒成百上千億元計，獨當一面，卻進行權錢交易、利益勾兌，在前幾年就已經因經營違規問題被投閒置散，因而從正局級的行長，貶謫為資深專家之類。這算是組織處理方式。

而後，隨着反腐調查深入，深層次問題被揭發曝光，這些案件進入了紀律處分和司法程序，被進一步追究。比如徐偉華，因為任職海南期間的信貸問題案發，先是在2017年從國開行評審局局長調為資深專家閒職，今年4月又斷崖式降為一級經理，從正局級降為處級，如今被紀委拿下，終究未能平安着陸。

還有些案件則是已經八九不離十，為了方便調查，將相關官員調虎離山，以便排除干擾阻撓。去年8月，北京市投資促進服務中心「保留正局職待遇幹部」林向陽落台。這純粹是一個空銜，無職無權，連個正規部門都沒有，乍眼一看，讓人一頭霧水，不明就裏。

此時，林向陽剛剛被調到此中心僅幾天，實際上也從未到該單位上班。在此之前，他擔任北京市政府副秘書長兼研究室主任要職。臨時將他調離，給予一個空頭名銜，一是為了放手調查辦案，二是有意讓他以新單位名義被查，以減少對市政府聲譽的波及。因為市政府副秘書長直接服務上級領導，在此崗位上落台，難免惹人遐想。其實，這不過是此地無銀三百両罷了。正是反腐過程中諸如此類的小心算計，造就了這些落台官員的奇葩職務，刷新公眾眼球。