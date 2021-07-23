正論：殺雞儆猴清餘毒　作反失敗必滅亡

作反，失敗；再作反，再失敗，直至滅亡。壹傳媒再有4名高層被控與黎智英等人及公司串謀違反《港區國安法》，當中包括前副社長、前執行總編輯等，昨日提堂；與此同時，警方國安處再下一城，拘捕多名香港言語治療師總工會骨幹成員，涉串謀發布、分發、展示或複製煽動刊物。連串行動不難看出殺雞儆猴的意味，黑暴餘孽要是仍然死心不息陰魂不散，堅持藉各種網絡、組織、媒體、刊物煽動暴亂危害國安，下場必然與上述人士一樣可恥，最終自取滅亡。

警方國安處昨日拘捕5名香港言語治療師總工會骨幹成員，包括工會主席，涉嫌於去年中至今年串謀發布煽動刊物，意圖引起公眾，特別是幼童，對特區政府及中國內地的憎恨，煽惑使用暴力及不守法，被外界視為向違法黑暴工會開頭炮。涉及的3本繪本，其中《羊村十二勇士》描述12隻羊被大灰狼迫害，坐船離開羊村，繪本中的羊，姓名及年齡都跟12港人蛇相同。

這還不止，另一本《羊村守衛者》，以反修例黑暴時序對應故事內容，提到警察濫捕，甚至涉嫌性侵犯示威者。至於《羊村清道夫》則以疫情為背景，首頁提及「武漢肺炎」，指住在另一處的灰狼入到羊村後亂吐痰及拋垃圾，一度令羊罷工要求「封關」。部分繪本之前在多間店舖派發，相關工會近日又在社交網站宣傳舉辦親子讀書會。荼毒兒童，美化黑暴，抹黑中港政府及警方，肆無忌憚，令人髮指。

就在打擊有害讀物前一日，警方國安處拘捕《蘋果日報》前執行總編輯林文宗，指其涉違反《港區國安法》；之後再將早前被捕的蘋果前副社長陳沛敏及兩名主筆撤銷保釋，4人旋即被落案控以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，昨日提堂，所有人不准保釋，還押至9月再訊。

警方國安處連串行動形同一套組合拳，針對都是反中亂港的媒體及組織，震懾及警告意味呼之欲出，但凡利用各種渠道、媒體、組織、刊物、網絡散播反中亂港訊息，對於這些黑暴餘孽絕不姑息，要是他們堅持作反，下場不止失敗，而是滅亡。

無獨有偶，最近一班自稱蘋果娛樂記者的餘孽，便利用網絡平台開設專頁，美其名曰報道無關痛癢的娛樂新聞，實際上掛羊頭賣狗肉，連專頁取名都同壹淫媒和反修例有關，擺明借屍還魂，幽靈不散，背後有何政治目的，彰彰明甚。儘管該班餘孽自稱無大台，為「自媒體」，但今時今日經營傳媒是燒銀紙的玩意，個體戶真的有能力自負盈虧嗎？背後有金主是明擺着的事，至於金主是否又是壹傳媒黎智英及其爪牙，公眾心中有數。今次連蘋果前執行總編輯都被起訴，既警告殘餘部隊別妄想敗部復活、搗亂作反，同時斷絕該班管理層在暗地裏指揮大局、提供資金，堪稱一石二鳥之舉。

至於黑暴餘孽竟將魔爪伸向兒童，透過色彩繽紛的繪本顛倒是非、抹黑警隊、美化違法，藉此向兒童洗腦，甚至公然舉行讀書會散播有毒訊息，簡直無法無天。很明顯，黑暴雖被《港區國安法》一招打殘，但餘孽死心不息，餘毒纏繞不散，不放過任何機會反擊，務求潛移默化荼毒下一代。涉案的香港言語治療師總工會於2019年成立，落網骨幹都十分年輕，明顯又是一個黑暴組織。該類藉工會之名，行反中亂港之實的政治組織，在黑暴期間多如雨後春筍，隨着國安法生效，大部分都知驚解散，惟仍有部分餘孽冥頑不靈。今次行動，正好警告其他「死硬派」別再造次，否則執法行動陸續有來。

斬草不除根，春風吹又生。任何亂象必須消滅於萌芽狀態，當年縱容淫媒毒果不斷壯大，終於弄出翻天覆地的奪權變天圖謀，令香港元氣大傷，教訓極之深刻，豈何重蹈覆轍？尤其是淫媒毒果向來是反中亂港的總指揮兼勾結外部勢力的大本營，即使已執笠收檔，但不代表其勢力就此消失。僅壹傳媒董事會主席葉一堅在老闆黎智英繫獄後一直「潛水」，高層紛紛落網卻只有他逃過法網行蹤成謎，是否正在暗處圖謀不軌伺機再起，透過台灣賣產向香港「泵水」，不能不令人懷疑，警方國安處必須徹查。

說到底，惟有以霹靂手段，方能顯菩薩心腸，肅清餘毒，香港才有望長治久安！