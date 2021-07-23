功夫茶：食環署怠政成癖　滅蚊患一味靠估

老鼠捉唔到，蚊患冇晒符！你話食環署存在有乜意義？古人就話「人無癖，不可與交，以其無深情也」；之但係食環署都有癖喎，點解又成日畀申訴專員噴到一面屁？哈哈哈，功夫茶大笑三聲，就係因為佢哋都有「癖」，怠政成癖囉！本報過去曾多次揭發食環署偷懶成風最猖狂，尤其防治蟲鼠隊人員當值時打麻雀、打邊爐、隊酒玩骰盅，花款之多，目不暇給。明啦：食環署存在就係生動演繹「蛇鼠一窩」呢個成語！

食環署呢個「蛇王成癖」，同佢深交咯，咪搞到「沉沉夏夜蘭堂開，飛蚊伺暗聲如雷」囉！申訴專員公署尋日發表主動調查報告，發現3個監察地區中，食環署防治蟲鼠隊不同職級嘅巡查人員，均出現巡查紀錄不完整等情況，馬鞍山區於前年更曾經連續4個月無巡視紀錄，唔怪得之成為蚊患「重災區」。

報告指出，經審視3個監察地區，包括黃大仙、屯門西及馬鞍山，發現負責突擊巡查馬鞍山承辦商防蚊滅蚊隊伍嘅衞生督察，原應至少每兩個月巡查一次。但翻查紀錄，前年1至4月該區嘅巡查次數係零。阿哥，咁仲唔係「怠政成癖」？公署強調今次單單抽查3個地區，便已發現唔同職級嘅巡查人員有上述問題，仲唔係「蛇鼠一窩」？批評食環署監管不力！3、4個月都唔蒲頭一次，係「監管不力」嗎？根本就係尸居餘氣啦！

此外，公署又指食環署「勞而無功」，只監察白紋伊蚊嘅「誘蚊器指數」，雖有訂立級別但冇向公眾公布。現時全港64個監察地區，放置咗3,440個誘蚊器，唔好忘記，呢啲誘蚊器只能捕捉到白紋伊蚊，不適宜亦不會捉到其他品種嘅蚊子。咁有乜卵用？嗱！滅蚊都要把眼光放遠啲，白紋伊蚊係登革熱病媒蚊，之不過，仲有機會引致日本腦炎嘅三帶喙庫蚊、有機會引致瘧疾嘅按蚊等。

食環署解釋，呢啲蚊子喺香港相對較不普遍，食環署會喺唔同地方，視乎呢啲蚊子嘅棲息習性，然後捕捉佢哋，評估風險喎！申訴專員指出，全港約有70多個品種嘅蚊，除咗白紋伊蚊，其他蚊嘅蚊患程度如何，食環署一味斷估冇辛苦，又冇監察統計，要靠市民投訴先知邊度蚊患嚴重，這不是「坐觀其變，而不為之所，則恐至於不可救」嗎？要言之，即係佛系治蚊！功夫茶認為太陽能滅蚊機既環保又係滅蚊好幫手，好心喺郊野公園、屋邨公園、公廁等廣泛安裝，殺蚊效果頂呱呱，真係幫到手！好過空口廢噏，而群蚊喧騰鼓舞又轟至！