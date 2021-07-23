世界視線：翻臉是外交博弈　翻篇是中美新局

外交是國家級的擺平是非，美國總統拜登領導的新政府登場後，白宮班子對華便強硬脫軌，結果兩個超級大國一直明吵架、暗地小動作不斷，但一直無甚效果。近日，中美都公布美國副國務卿舍曼將於本月25至26日訪華，這是雙方自今年3月阿拉斯加翻臉會議後首次的部長級接觸，中美或有新局面的期望又來了。

舍曼25日起一連兩日訪華，唯一公布的活動便是外交部主管中美關係的副部長謝鋒會與舍曼會談，之後國務委員兼外長王毅將會見舍曼。在美歐、美俄、美日領導人都會過面，但中美領導人還在互不瞅睬之際，舍曼被廣泛看到是一個信使，一個為10月底意大利20國集團峰會奔走的聯絡官，訪華目的便是為中美領導人的會面牽線。這一揣測早前已漏了風，但中美雙方還是擺出一副不着緊的樣子。

要打破中美關係僵局，必須有人踏出第一步，舍曼無疑是一個好人選，比她高級的外交大員不是面紅耳熱吵過架，便是不適合直接出面。因此，美國派出女外交官，且過去對華態度走理性路線的人來破冰，緩解互當對方透明的翻臉爛局。

坊間亦有很多人關注中國是否要放棄戰狼風，事緣6月開始，外國媒體及部分港媒均聚焦國家領導人5月底在中共中央一個學習會議上的指示。據報道，最高領導層在這個會議曾作出講好中國故事的指示，並要求對外宣傳應該「謙遜謙和」。各方的批評矛頭都指向了外交部，認為外交團隊的戰狼風格不保了，甚至幻想中國外交人員以後在國際間行走再也直不起身來。不過，這一猶如「白日夢」的猜想，出現機會實在不高。

就在同一會議，復旦大學中國發展模式研究中心主任張維為應邀報告了中國對外發展的新問題，也談了大外宣的奇難雜症，很多人忽略的是，最高領導層還要求各部門「下大氣力加強國際傳播能力建設，形成同我國綜合國力和國際地位相匹配的國際話語權」，這是非戰狼式的外交及宣傳者能做到的嗎？大家不妨睜大雙眼看着。