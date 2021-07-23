神州觀察：預告殺妻警懶理　終釀血案太混帳

內地家庭暴力問題日趨多發，受害者動輒長期遭受各種身心虐待，致傷致殘、精神崩潰乃至慘遭奪命的悲劇時有發生。遏止家暴，加強對他們的保護救助，政府職能部門應當積極履責，嚴懲施暴之人，否則就是無能失職，助紂為虐，令家暴惡行更加氾濫。

湖南湘鄉一名女子長年遭爛賭兼酗酒丈夫家暴，早前已與之分居及着手辦理離婚手續，孰料竟於原定本月中法庭開審前數日遭對方當街用刀刺死。更可氣的是，惡夫早在數月前就於微博公開發文，預告將會殺妻及自殺，試圖攬住一起死，死者當時亦有察覺，並多番向當地警方報案及求助，惟警方一直懶理事件，終致釀成該宗血案，簡直是在縱容殺人，實在太混帳。

按說這種公開預告殺人行為已涉刑事恐嚇，警方豈可置之不理？但凡能夠慎重對待，及早介入干預，譬如視情形對被害人採取適當的人身保護，或是依法懲戒惡夫，也許悲劇就不會發生；死者多番報警求助皆不獲理會，對於這樣玩忽職守、見死不救的警察，又怎能不從嚴追責？這樣的混帳做法早前在湖南衡陽縣亦出現過，一名女子5年間4次向法院提起離婚申訴，自己及家人卻屢遭惡夫恐嚇，更揚言要報復社會、製造恐怖事件，結果當地法院仍以「保障家庭和諧」等理由拒絕申請。

陝西延安黃陵縣也曾上演過這樣的荒唐裁決，一名受夠40年家暴之苦的婦人終在子女成家立業後提出離婚，誰知當地法院竟以「幸福晚年」來之不易、夫妻感情未徹底破裂為由駁回，勸婦人要好好珍惜。從這些案例不難看出，有關當局對待家庭暴力問題的態度非常麻木及敷衍，處理不好，更會導致各種無法預料的嚴重後果，有些家暴受害者不死也會被打成殘廢，或成了植物人；更有像雲南大理那位「旅業女王」，最終被迫以「敵敵畏」、「百草枯」毒殺前夫。

惡事頻生，勢會加重社會管治成本，像過往一些血洗校園、當街隨機斬殺途人等所謂報復社會事件中，有些原因動機似乎確與離婚矛盾有關，這類矛盾的背後有沒有家暴的因素？有關部門若能及時發現並阻止家暴，妥善化解離婚糾紛，不就少了些惡性報復社會行為發生？如今連警方、法院都這般不負責任，稀裏糊塗亂判案，又何來家庭和諧、社會和諧？

包括在層出不窮的虐兒家暴上，一旦形成求助無門狀態，勢令這種原就較為隱蔽的犯罪行為更難被公開、被發現，結果只能令更多的受害者選擇啞忍，施暴者則會繼續得寸進尺，更加有恃無恐地實施虐待行為，直到把人活活虐死，悲劇只會不斷重演。