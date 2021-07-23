產評：特朗普貿戰慘輸　拜登耍陰招遏華

美國前總統特朗普3年前向中國發動貿易戰，以為很容易勝出，詎料傷敵未見一千，自身已損八百，連美國財長耶倫也坦承，美國消費者成為關稅受害者。前朝我行我素的「特式」反華路線行不通，現任總統拜登索性改行聯盟策略，近期更見策略調整，不處處硬碰，而是打游擊。凡此種種，雖證明今時今日中國非等閒之輩，容不得美國以霸權粗暴欺凌，但要應對美國耍陰招也不容易！

隨着中國經濟發展神速，早已成為世界第二大經濟體，到了可挑戰美國霸主地位的階段。特朗普心裏不是味兒，上任後翌年高舉反華大旗，包括對華商品徵收關稅，到了末期又瘋狂地斷供高端晶片，禁與黑名單中企的商業往來等。然而，即使達成首階段貿易協議至今已逾年半，美國貿易赤字並未因此縮減，反而美國消費者繼續採購更多中國製成品，在疫下雙邊貿易需求皆旺盛，彷彿從未打過貿易戰，印證中國產業及供應鏈地位牢不可破，美國的替代選擇近乎沒有。

說到底，「特式」貿戰失敗，在於特朗普盲衝，不惜一切代價遏華，從無充分評估中國經濟實力，徹底低估了美國乃至全球在製造業供應鏈上對中國的依賴。結果開徵高關稅，變相由美國消費者承擔；打擊中國供應鏈，就由全球製造業包括汽車和智能手機廠商來「埋單」，當中不少是美國有份持股的企業。如此搬石砸腳，致使美國商界發功，在去年的大選送走特朗普，證明以霸權手段壓迫中國的代價實在太高，是不可持續。

事實上，中國在貿易量、消費增長、產業鏈、電子商貿和央行數碼貨幣研發等方面都領先，全球是趨向增持人民幣，欲減持美元的央行反而增加，展示中國軟硬實力俱備。拜登政府上台後，雖然看似繼續強硬對華，但疫情持續肆虐，最近也轉而審視關稅需否存在，亦檢討了本土經濟不足，美國副國務卿快訪華，相信將為對華戰略揭新頁。

當然，這並不意味中國可鬆一口氣，皆因有別於特朗普明刀明槍，拜登的競合策略難以應付。目前，在美國的盟友中，加拿大、澳洲及日本可謂反華「鐵粉」；歐盟雖說不上「忠誠」，但「一哥」德國政府換屆在即，繼任人是誰將可令局勢一夜變天。

此外，美國一方面設法讓自身具競爭力的項目變得更強，尤其科技與金融，務求中國無法超越，另方面在兩者存在競爭的地方會加大力度制華。至於無傷大雅的低端製成品可照買中國貨，以美國人利益為大前提，這是「拜」、「特」對華策略的最大分別。美國知道規模較小的東盟諸國怯於中國之威，在經濟上不敢貿然歸美，故拜登政府一於搞軍事挑釁，南海和台海成為高危地。

面對外部環境嚴峻，中國製造業升級得靠自己，奈何欲速則不達；人口龐大兼高齡化，內部結構問題會更多更複雜。故「特式」反華路線終場不足喜，中國反須及早小心部署應對「拜登競合」路線所帶來的挑戰！