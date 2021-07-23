保安局局長鄧炳強日前說，《港區國安法》實施至今，已有超過130人涉嫌違法被捕，逾一半被檢控。他表示，不少昔日的「領頭羊」敗走香港或宣告退休，危害國家安全的滋事分子大為收斂。

除了反中亂港「領頭羊」紛紛敗走，以及干犯法律者被抓、被判刑外，隨着鬥爭形勢的深入，反對派的「社會基礎」、「社會土壤」也要被深挖細究，這是斬草除根、除惡務盡的必要舉措。以香港的歷史特點而論，這些「基礎」和「土壤」的重要組成部分，就是支持反對派的數以百計、五花八門的黨團組織、社團組織，它們是反中亂港勢力和外部勢力相勾結，發動無數次「社會運動」、搞風搞雨的基本動員力量，因此把他們打掉極為重要。

在這些反中亂港組織中，「民間人權陣線」和「香港人權監察」聲勢很大，動作很多。但奇怪的是，民陣2002年成立時就沒有註冊，屬於非法存在，近20年來它卻像是一個反對派「最大的合法組織」，每年「重要時刻」號召抗議遊行，一面反中亂港，一面「合法」斂財。然而，它又沒有銀行戶口，收到的錢存放於「旗下」的社團銀行戶口，包括同樣頗出名的「街工」、「天主教正義和平委員會」的銀行戶口。

民陣多年來組織遊行，公開斂財，據消息透露已超過500萬元，但從未有帳目公開，去向不明。如此「來路」非法又去向不明，不能不被人質疑他們涉嫌「洗黑錢」，更何況民陣的重要成員香港人權監察和職工盟，曾被揭收取「美國國家民主基金會」數以千萬元的資助，這就更加令人質疑外部勢力通過這類香港社團從事反中亂港活動。

經過反修例暴亂和《港區國安法》的實施，香港還有不少「黃社團」和「黃工會組織」已被發現大有問題，他們都在不同程度和方面對這場暴亂發揮了作用，有時比「領頭羊」還厲害，須好好清查。