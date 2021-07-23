不惜歌者苦，但傷知音稀。美國財長耶倫日前說出老實話，美國對華徵收關稅，損害了美國消費者利益。人們於是很好奇，既然如此，為甚麼還不取消關稅？拜登競選總統時也曾聲稱，當選後將立即取消關稅，結果自打嘴巴，他上台後不但沒有取消關稅，反而變本加厲，這又是為甚麼？

答案其實很簡單，美國政壇乃至整個國家已被右翼鷹派勢力綁架，走上反華不歸路。他們極力渲染意識形態之爭，將政治凌駕一切，完全不理後果。或者說，他們只是着眼於軍工複合體的利益，而不在乎美國社會的大多數利益。在這種情況下，白宮主人形同政治傀儡，只能聽從擺布。

明乎此，就知道為何拜登竟然比特朗普更強硬、更不可理喻。拜登是一名資深政客，以前跟中國打過多次交道，不可能不知合則兩利、鬥則俱傷的道理，結果還是選擇了後者，可見他根本身不由己。特朗普那些既野蠻又毫無章法的政策，拜登不僅全盤照收，甚至猶有過之，幾乎到了走火入魔的地步，這是美國遏華政策使然，誰當總統都一樣。

很明顯，美國正在做殺敵八百、自損三千的蠢事，許多美國人心知肚明，可惜沒有人能夠阻止。今年上半年中國對美國出口增長超過三成，當中相當一部分是價格上漲的反映，可見羊毛出在羊身上，美國對中國產品的依賴度有增無減，而中國也不再像以前那樣獨自承擔輸入型通脹，而是通過出口漲價將通脹壓力傳導出去，讓美國自己承擔挑起貿易戰以及瘋狂印鈔的惡果。畢竟今時不同往日，既然美國好鬥，中國只能奉陪，誰能笑到最後，誰才是真正贏家，時與勢顯然都在中國這邊。