患難見真情，河南暴雨成災，千年一遇，最少300萬人受災，30多人遇難，災情最嚴重的鄭州市歷經浩劫，官民奮勇抗災，盡顯人性光輝。鄭州錄得破紀錄的單日降雨量，3日雨量等於往時全年總數，就算是最妥善的水利工程，也未必可抵禦。

新聞所見，鄭州地鐵車廂猶如水底地獄，不少人呼吸困難，但可見民眾互相幫助，救援部隊來到，眾人都把暈倒的人先救出去，男生讓女生先走，就像電影《鐵達尼號》般震撼人心。

發生天災人禍，就算是遠在萬里外的其他國家人民也會感到痛心，但身為中國領土上的公民，竟然幸災樂禍，甚至高呼這是報應，這是甚麼地方的人所說的話，這是人所說的話嗎？不幸地，竟然是來自香港一堆網民，尤其是乜登物登這些反中亂港的基地，基本上一版裏面，有一半貼子都是諷刺鄭州水災，言詞尖酸刻薄，真的不明白這些人的腦子是甚麼構造？水裏面淹死的都是血濃於水的同胞，為何他們一點同情心都沒有？天災不可以避免，但人禍本應可以防止，如果特區可以做好青年以至國民教育，就不會產生一批又一批黃衞兵及黑暴分子，身為炎黃子孫竟然會甘為美國而戰，被大漢奸黎智英利用，若果在古代，這些人都已經被判處極刑了。

身在福中不知福，生在香港，甚少受到天災影響，更加應該惜福。幸福不是必然的，若果他日香港又有天災橫禍來到，然後有人嘲笑是報應，大家又會如何反應呢？說到底，冤冤相報何時了，況且香港及內地同胞從來都沒有甚麼深仇大恨，希望這些年輕人可以好好反省，難道非要刑法來教訓，嘗嘗鐵窗滋味才知悔嗎？