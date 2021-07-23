筆者相對年輕時聽過歌手陳美玲唱的一首歌，叫《欲斷難斷》：「混亂凌亂，完全是你的印象充積於心裏面。由那次說了以後分手，愈恨愈盼你出現……制止心內混亂，不多管身邊一切關懷同情兼奉勸！還是找上你，要你了解我知我現在現在仍癡戀……」這首歌正好形容美國內心對中國愛恨矛盾的感覺。

今年3月中美外交高級官員在阿拉斯加會談，一開始就爆發激烈的舌戰，美國先攻擊中國在新疆、香港等侵犯人權，中國反駁美國無資格批評，也無資格以居高臨下的口氣和中國說話，因為他們其身不正！中美不歡而散，其後亦因南海緊張的氣氛，兩國關係降至建交以來的最低點。面對美方不斷製造貿易糾紛，中國索性加強監管新經濟企業赴境外上市，變相來一記金融「撤僑」，斷了華爾街金融大戶的財路。美國財政部惟有借意在新疆、香港人權問題，於7月16日宣布擴闊對內地及香港特區官員的制裁名單，由去年至今一共3輪，北京的回應充分戳破制裁效果：「這是美國一再玩弄無用的制裁把戲，暴露其色厲內荏、黔驢技窮的『紙老虎』本質。」

美國心知肚明，所以要求中方在7月25至26日接見其副國務卿舍曼，這將是目前拜登政府最高級別外交官員實現訪華，並正值雙方處於因人權、網絡安全等話題天天爭議之際！美方自圓其說地表示：「本次副國務卿與中方的對話，是美國努力的延續和中國官員進行坦誠交流，促進美國利益與價值觀……副國務卿將就美對華有嚴重關切的議題與中方人員探討……」中方從容面對，堅定立場，無損國家尊嚴與利益。既然美人要來，中方也不拒人於千里，一定以禮相待，只是不到京城，只在天津見面，也免得美人要隔離或以視頻交談惹來尷尬。

今時不同往日，中西方地位逆轉，無論是一紙制裁還是實施多輪制裁，那只是黔驢技窮，看穿實際是無牙老虎。無論是疫情防控，還是面對天災，中國政府都能表現出擔當和高效的應變能力。再加上經濟上屢屢創出奇迹，加強內外雙循環，不讓自己退，只許一起進，那證明了我們所走的道路是對的。

西方思維最現實的：如果我打不過你，我就要跟你走就是！而我們中國有一句最好：天行健，君子以自強不息！