香港抗疫逾年，好不容易連續40多天本地零確診，然而中港通關依然遙遙無期，社交距離措施依然延續，百業依然死翹翹。原因正是外來輸入個案依然源源不絕，變種病毒勢兇夾狼，內地和澳門怕了香港，自然對通關拖得就拖。如此下來，本港經濟何時才能走出谷底？

從近日兩宗輸入病例，可見港府外防輸入形同虛設。一對被指是沙特阿拉伯領事子女的小姊弟，姊姊來港第3日證實確診變種病毒，其弟隨後亦確診。二人均屬領事家屬，獲豁免強制檢疫入境，只需留在家中隔離，惟有人連隔離令也沒有遵守，抵港翌日即四出遊玩，埋下社區大爆發的隱患。人們實在不明白，為何領事必須享有特權？在抗疫艱難時期，港府理應特事特辦，明知病毒不長眼睛，明知有些地區屬於高危，卻依然囿於舊規矩開門揖疫，不是拿750萬港人性命較飛是甚麼？

非常時期用非常手段，港府絕對有權暫停特殊人士的外交豁免權。事實上，本港疫情之所以爆完一波又一波，豁免某些群組強制檢疫絕對是罪魁禍首。例如港府豁免海員、機師、機組人員檢疫而引爆第3波疫情，將香港搞得雞毛鴨血；又如第4波疫情由尼泊爾群組引爆，當中便包括尼國領事館職員因免檢而將病毒帶入社區；何況最近又有美國領事館人員確診，教訓極之深刻。港府明知如此還要中門大開，特區猶如無掩雞籠，堪稱咄咄怪事。

別謂以小人之心度君子之腹，港府向來充斥港英餘孽，大部分官員黃到發黑，黑暴一役輕易跪低，已隱隱然見到有人與外部勢力緊密配合，卻因中央出手而未竟全功。若說有人利用疫情配合英美打擊香港，真是陰謀論這麼簡單嗎？