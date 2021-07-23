近月不少香港人倉皇辭廟，拖男帶女要奔赴彼邦，遺留在維港兩岸的，往往就只有對京港政府的埋怨和詛咒。不過，很多移民者的財富，卻是在香港回歸之後累積下來。今日你隨便賣掉市區兩個三房單位，說不定已足夠在英國二線城市買下7、8棟獨立屋了。在香港，擁有兩、三個物業的中產家庭多不勝數，他們移民的底氣與財富，正是由特區政府治下的這片土地而來，偏生這幫人口中的京港管治者卻有百般不是，豈不怪哉！

咱們的管治班子從不讓人省心，那是事實，筆者平素受訪，對港府的批評難道還少嗎？但批評是為盡一個知識分子的言責，希望管治者不要驕矜自喜，不要得少為足，卻不代表港府的管治能力遜於外地的所謂民主社會。換了是生活在美國、英國、日本或者台灣，筆者又是一個時評工作者的話，或許我對當地政府的鞭韃還要比現在嚴厲10倍。我更不會如部分低智「黃絲」般，說因為香港沒有民主，所以管治就亂作一團。

在不少黃絲眼中，特區政府應對新冠疫情近乎是一無是處，但你知道嗎，本月英國《經濟學人》發表了一份評核報告，研究全球約七成人口，合共50多個地區，在疫情下社會的復原程度，結果排在第三位的是巴基斯坦，第二是新西蘭，表現最佳並位列榜首的是香港；上述提及的美、英、日等地，卻是不入前10。

沒有平地映不出高山，你若問香港人，相信大部分都不知道此地的復原程度原來是這般理想。但這也沒法子，過去20多年，我們習慣了接受反中亂港媒體的「洗腦」，變成只懂得看自己的缺點，卻不曉得咱們也有很多優勝之處。