笑看天下：伯仁因我而死現代版-施友朋 評論員

執政者善惡不分、不聽諫言，除了是不祥之兆，最終受苦嘅又係人民。呢，本港雖然連續40多日冇新增本地個案，可惜「外防輸入」一直未能有效堵塞，難以真正「清零」，自本月起計錄得40多宗輸入或相關個案，當中最少有35宗涉及變種病毒，老朽早前指出變種病毒複製無法無天，一旦有個案流入社區，屆時唔慌唔「安心出恨」！

本報根據現時政策，指出「外防輸入」三大漏洞，包括允許豁免檢疫人士家居隔離、容許已完成接種疫苗人士縮短檢疫期，以及熔斷機制未有與時並進。專家建議，由高風險地區抵港嘅豁免人士，應接受閉環式管理，並撤回接種疫苗縮短檢疫期嘅決定，呢個相信係基於打咗兩針一樣賴嘢嘅原因。要言之，防疫從嚴，否則一個唔覺意，變種病毒Delta隨風潛入夜，在香港爆發，咁就乜氣泡都爆破，而粵港澳3地通關就更加遙遙無期，有女朋友在一河之隔嘅深圳，都要嘆句：「今年花勝去年紅，可惜明年花更好，知與誰同？」若然因而情變，你話幾咁無奈！

事實上，政府唔聽專家勸諫，一意孤行，受苦嘅必定係普羅大眾。嗱！英國首相約翰遜不理勸喻，提早解封，要「與病毒共存」，視新冠肺炎為「普通流感」，結果其他國家嘅確診數字正在下降，而英國卻節節高升！事實係，受疫情拖累，英國醫療體系已見濕滯，唔少原定嘅治療程序或手術都要讓路押後，有研究甚至指當地目前積壓約500萬宗各種手術，創出輪候冊嘅歷來最高。有論者感嘆：有人或非因疫情而病歿，卻恐間接因延誤病情失救致死！阿哥，這不是「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」嘅現代版本嗎？