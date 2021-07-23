警務處處長蕭澤頤日前明確表示「整場黑暴除了是謊言的共同體外，其實是一個世紀的大騙案」，更指出「我相信大家真的要反思」。一哥即係一哥，一針見血，香港就是缺乏這樣的敢言官員或政治領袖。幸好在同黑色暴亂生死搏鬥中的香港警隊，竟磨練出這樣耿直、不怕罵、不怕被針對的忠官勇官，令人眼前一亮。到底香港還是有得救的！

「我相信大家真的要反思」，有幾多人聽得入耳？「大家」，當然首先是政府，政府是黑色暴亂要打擊、要摧毀的首要政治目標，那末，政府有計劃去做反思嗎？政府的高官有反思的打算嗎？答案是零。「大家」當然也包括社會上眾多持份者、涉事者、受害群體，有做系統的反思打算嗎？答案也是零。尤其是那些黑暴分子成堆的地方，大學、學生會、學校及辦學團體、教會、社工組織、NGO團體等。林鄭帶頭做「好人」不反思，試問那些出政府糧、受政府資助的人及組織怎會反思？朝野一齊做「好人」，你好我好大家好！

「謊言的共同體」、「世紀大騙案」，說得多好啊！是何等有政治水平的分析，是何等有透徹獨到見解的諍言，既不怕罵，也不畏貶。大學那些學究們、下亞厘畢道的那些顧問們，拿不出精闢、擲地有聲的見解，豈不汗顏？

其實最無恥的，還是那些諱疾忌醫而又繼續死攬着「社會事件」、「社會運動」、「示威人士」等官方稱謂的盲官廢官，還有那些設法拖延時間、等收工、尸位素餐的庸官懶官。

綜觀2019年修訂《逃犯條例》變「反送中」的起源是謊言，而受害者患上斯德哥爾摩症候群反而維護綁匪，不就是「謊言的共同體」嗎？