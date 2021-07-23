近日有政界人士公開指斥Facebook等社交媒體未有努力阻止假資訊、假新聞在網上傳播，效果等同「殺人」！該人並非特區政府官員，而是經常將言論自由、新聞自由掛在口邊的美國總統拜登。他批評這些美國科網企業，任由一些有關新冠疫情與疫苗效用的虛假訊息在美國民眾之間廣泛流傳，影響當地的防疫工作與疫苗接種率，令更多人感染病毒死亡。

諷刺的是，不少人都認為美國政府及美國的反華媒體，正正最擅長製造及散播假新聞，包括誣衊中國新疆出現種族滅絕行為、聲稱《港區國安法》破壞香港營商環境等，與當年美國指控伊拉克薩達姆政權藏有大殺傷力武器一樣，目的都是為自己製造干預別國內政的藉口。跟美國同一鼻孔出氣的香港攬炒派，在黑暴期間亦炮製了大量假新聞及假資訊，目的是製造分化、挑動仇恨、抹黑政府、抹黑警察。當中最出名的包括「爆眼女」事件、新屋嶺警察性侵案及「8‧31」太子站打死人等。造謠者將這些虛構事件講到繪影繪聲，令不少市民甚至有大學校長都信以為真。

現在大家都知道「爆眼女」根本並無「爆眼」、新屋嶺沒有發生過性侵案、太子站事件亦無人死亡，但相關假資訊對香港法治和秩序所造成的破壞、對政府及警隊形象所造成的損害，需要很長時間才能挽回。有少數長期沉溺於網上黑暴世界的市民，至今仍對部分假新聞深信不疑，他們甚至會覺得互聯網外的真實世界才是假的，認為政府講的每一句說話都不可信。這些人很容易鑽牛角尖及被人利用，以至「自我激化」變成「孤狼」恐怖分子。

隨着《港區國安法》的實施，令香港止暴制亂、由亂至治，相關黑暴假新聞已失去平台和市場，但取而代之是有關新冠疫情的假消息，包括指稱政府透過各類防疫措施來監控市民、盜取港人的出行以至基因資料，貶低國產疫苗的安全性等，其目的同樣為製造恐慌、分化社會，削弱香港的防疫抗疫成效，令中港遲遲未能通關、經濟難以復甦、市民無法重過正常生活。簡而言之，與黑暴時期一樣，有關造謠者都是想將香港「攬炒」！

在黑暴與疫情初期，政府對假新聞好像袖手旁觀。到近月，政府在澄清假資訊、發布真訊息方面有明顯改善。然而，要證明一些確實發生過的事情真的有發生，未必會太難，但想證明一些根本未發生過的事情真的沒有發生，則相當困難，尤其在網上世界，往往發放100條真確無誤的訊息，都難以抵銷一則假新聞所造成的負面影響。

事實上，許多聲稱非常注重人權自由的國家，也有林林總總的法律去打擊虛假資訊。特區政府應從速進行相關立法，避免有更多市民被假新聞所誤導、煽動甚至洗腦。