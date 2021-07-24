正論：民陣資金不見光　鬼影幢幢須徹查

人們不會忘記，2019年黑暴一役，由民陣發起的遊行，最後總會演變成打砸堵燒的暴亂，多少正常市民慘遭「私了」，多少藍色店舖慘被「裝修」，整個香港陷入火海一片。直到中央祭出《港區國安法》，民陣屬下成員紛紛割席，民陣亦不得不宣布「完成歷史任務」。然而人們不會忘記，違法就是違法，有做過就是有做過，尤其是民陣資金來源和去向成疑，恐涉洗黑錢和勾結外國勢力，違反國安法，絕非一句不再運作就能一筆勾銷。

2002年成立的民陣一直未有註冊，沒有開設銀行戶口儲存資金，本報早前率先揭發其資金去向不明，過去收取的款項主要寄存於核心團體，包括已退出民陣的街工及天主教正義和平委員會的銀行戶口中。消息指如銀行戶口的資金是代其他人或團體持有，與原本開設戶口所作目的不同，銀行應跟進調查並考慮中止戶口，若資金涉及犯罪所得或外部勢力，戶口持有人有可能觸犯「洗黑錢」甚至國安法罪行。目前民陣召集人陳皓桓涉非法遊行而被判入獄，民陣事務改由臨時召集人鍾松輝負責，惟有人十問九不知，推說陳皓桓沒有交代，不清楚資金情況，強調民陣已無運作，企圖藉此置身事外。

最蹊蹺的是，被指代民陣收取款項的街工，前議員梁耀忠對記者追問戶口一事避而不答，簡直是無私顯見私。早在黑暴期間，民陣已於社交平台指出，市民給予民陣的捐款可存入街工相關銀行戶口，街工和民陣有千絲萬縷的關係彰彰明甚，豈是拒絕回答便能撇清關係？

事實上，民陣資金不清不楚豈止這些，每年舉辦大型遊行時，大量參與團體均會設立街站籌款，並上繳一成募捐款項予民陣。粗略估算民陣多年來累積獲得的款項或超過500萬元，但卻一直沒有公開財政報告及資金運用情況。如此閃閃縮縮，原因可能只有一個，就是資金來源和支出皆見不得光。

這樣說絕非無的放矢。今年3月，有外媒引述消息指港府正調查民陣是否違反國安法，民陣在短時間內有可能被取締。消息一出，反對派旋即爆發割席潮，街工、公民黨、新民主同盟、天主教正義和平委員會、民協等關鍵組織隨即宣布退出民陣，並公開表明不再參與民陣的會議及工作。而當局調查的其中一個重點，據悉乃是民陣有否收取外部勢力資金。顯而易見，這些組織作賊心虛，心知肚明民陣的錢從何來，擔心引火燒身才急急跳船。

無獨有偶，維基解密曾披露大量美國駐港總領事館的外交密電，足證美國深而廣地介入香港事務。美國前高官白邦瑞也曾親口承認，美國政府透過美國國家民主基金會資助香港反對派推動「民主」。民陣作為反中亂港最具代表性的組織之一，而屬下核心成員如職工盟及李卓人之流，早就被揭發一直收取美國國家民主基金會等組織資助，策劃任何活動都要先向美方申請經費，事後還要匯報總結。如果說民陣跟外部勢力沒有任何關係，小學生也不信。

草蛇灰線，伏脈千里，許多事情都是有迹可尋。外部勢力介入香港事務並非一朝一夕的事，這些年更是愈來愈明目張膽，幾乎所有社會和政治運動都可以見到鬼影幢幢。從情報人員滲透，到招攬代理人及培訓暴徒，再到利用社會議題製造動亂等等，正是顏色革命的一貫套路。佔中是初試啼聲，黑暴則是奪權總動員，背後總離不開外部勢力的黑手。

不近情者多藏奸。民陣直到今天都未正式宣布解散，臨時召集人鍾松輝坦言這並非由他一人作主，外界質疑民陣需時轉移資產，甚至要繼續與境外勢力聯繫。由此可見，警方國安處不僅要徹查資金去向，更須對參與民陣的反中亂港政客逐一依法清算，豈容他們「割席保平安」！

說到底，任何國家或地區都不會容許煽動顛覆政府的行為，美國的國安法例尤其嚴苛，蓄意鼓吹、煽動、教唆他人顛覆或摧毀聯邦政府或州政府，最高可判囚20年。唯獨香港長期無王管，過去還可推說無法可依，現在既然已有國安大法，自然容不得他們繼續放肆。隨着漢奸黎繫獄，壹傳媒收檔，支聯會名存實亡，民陣還有可能苟延殘喘嗎？