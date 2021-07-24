神州觀察：千年一遇遭質疑　洪災防治勿輕心

河南鄭州市近日聲稱遭遇「千年一遇」的特大暴雨，從而形成嚴重洪災，全市一片澤國，不少人車被沖走，更發生水浸地鐵車廂，導致數百乘客受困、至少12人罹難；有市民向墮坑者施救時地面再次塌陷，同樣墮坑，險情無處不在。天災無情，若將一切都歸咎於天災，恐也說不通，何況中央氣象台日前對該千年一遇之說提出了質疑，或在暗示鄭州當局有誇大天災之嫌，以掩飾自身某些防治不力之過。

譬如水浸地鐵之事，固然如內地地鐵建築師分析所指，本次暴雨已超過鄭州地鐵站設計防水和排水能力，但問題在於，當地3天前已發出紅色氣象預警，鐵路部門為何拖到暴雨來襲才安排停運？惹不起，躲得起，正如焦作、洛陽、新鄉等地民眾表示，當地政府都有及早預警及部署，該停的停，該疏散的疏散，鄭州市明顯警惕不足，從而加重災情，輿論批評相關工作程序僵化、效率低下，強烈要求追究營運及現場決策領導的責任，豈是沒有道理？

類似慘痛教訓過往並不鮮見，像今年5月甘肅白銀市那場奪命馬拉松越野賽事，暴雨、冰雹等惡劣天氣預警同樣早就發出，結果賽事營運方、政府部門或視而不見，或有意隱瞞，又怎會不出事；而在此前後，湖北、河北等地亦出現無視天氣預警、令戶外作業的工人慘遭奪命之禍事，無非都是出於某些利益盤算。本次鄭州地鐵遲遲不肯停運，是否也有這方面因素？總之多跑一趟便可多賺一趟錢，這個肯定不會錯；暴雨來前，交通運輸能挺一時算一時，實行消極防禦恐怕也是某些部門的真實心態。

防災意識不足，治災方面，鄭州市也遭到質疑，譬如該市已耗資500多億元打造的「海綿城市」省級試點工程，在此次水災中似亦未見怎樣發揮作用。有這方面的研究專家日前站出來為鄭州鳴不平，強調今次暴雨確實很罕見，已超出海綿城市的應對能力，此工程不能解決暴雨引起的內澇問題，聲言這就是天災，不是人禍。問題是，既然此工程解決不了洪災，那又耗費巨資建來作甚？這也不行，那也不行，到底哪樣才行？

就算不是人禍，面對不斷來襲的天災，終需拿出有效應對之策，救民眾於危難，如今一些水旱災害動輒就被冠上「五十年一遇」、「百年一遇」甚至「千年一遇」，縱有誇大成分，卻也反映出各類自然災害漸趨惡化之勢。與之形成鮮明對比的是，一遇洪澇、地震等災害就房倒屋塌，甚至平時也會出現天坑地陷，屢致人命財產損失，非但基建質量不靠譜，災害防禦工程亦很脆弱，怎好一味卸責老天爺？