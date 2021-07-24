世界視線：帶頭違反制裁令　美軍也買中國貨

近年來，美國政府針對中國企業的制裁行動不斷，特別是包括華為等在內的科技企業，更是重點打擊對象。然而，有美國媒體近日曝光，美軍一直違反政府的制裁命令，購買相關公司的產品。

據調查新聞網站《The Intercept》報道，美軍其實一直大量購入中國企業生產的產品，而且不是服裝等「低端產品」，而是敏感的監控攝錄鏡頭。其中一款鏡頭不僅與人工智能公司大華科技的一款鏡頭相似，還使用了華為生產的海思晶片。眾所周知，大華和華為均是美國政府以保障「國家安全」為由，實施制裁的中國企業。

事實上，美國政府誣指大華、華為和海康威視3家公司生產的監控攝錄鏡頭和晶片等產品有所謂「後門」，中國政府可從中加以操控。英國前衞生及社會關懷大臣夏國賢早前因被拍到在辦公室跟助理偷情而被迫下台，有官員就以夏的辦公室安裝了海康威視製造的閉路電視，暗指中國是幕後黑手。如今美軍也大量採用同樣被指「有問題」的大華和華為產品，足以證明所謂「國家安全」憂慮根本是子虛烏有，壓根兒只是打壓中國的託詞而已。

那為甚麼美軍會「明知故犯」？上述調查新聞網站給出的解釋是：美國一些所謂本土生產商，將中國企業生產的攝錄鏡頭等產品，在外形、樣式以至顏色等枝節做手腳，然後貼上「美國製造」的標籤賣給軍方。也有知情人士向媒體透露，儘管政府高調將部分企業列入制裁名單，但更多時候只能靠企業和經銷商「自覺」遵守有關規定。

美軍大量採用中國貨，到底是「失察」還是「將錯就錯」，倒是耐人尋味。華府禁用中國無人機之後，隨即面向美國生產商進行招標，結果價格比中國產品貴8到14倍之餘，還無法滿足需求。其中美國內政部就表示，使用本國生產的無人機，只能滿足20%的任務要求。

不管怎麼說，五角大樓「頂風作案」事實俱在，人們倒要看看，華府下一步將如何追究軍中的「通敵分子」。