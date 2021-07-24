功夫茶：部門執法一味拖　難怪村霸咁囂張

本報早前獨家踢爆西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」No.855事件，當中違規經營水上活動店嘅村霸，之前被東方踢爆涉嫌開闢官地變成停車場，方便前往上址玩水租獨木舟嘅顧客泊車。村霸惡行多次被東方踢爆，惟違法情況一直無改善，其違規經營嘅水上活動店繼續營業，顧客如常前往租艇玩獨木舟，可見佢根本目無法紀！

規劃署已證實該店違例發展，並發出強制執行通知書，要求9月2日前中止發展；地政總署亦將該店「釘契」。講真，有關村霸狂闢官地目無王法呢壇嘢，真係搞咗好很耐！上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西，本報去年10月更先後兩度去信申訴專員公署投訴，申訴專員經調查後，指3項涉及地政總署嘅投訴成立。

各位街坊，東方講到口水乾喇，政府各部門卻一直唔嗲唔吊，拖拖拉拉，直到尋日早上11點多，先見有兩、三名工人到場，駕駛挖泥機拆卸相關建築物；惟據了解，有人同時已喺隔鄰開設新舖繼續經營，種種迹象，惹人質疑背後有「保護傘」包庇村霸。

呢，有議員都指出，東方發揮第四權踢爆村霸事件已有一段時間，惟政府以龜速態度跟進，令涉事村霸有恃無恐，令人難以接受，反映背後有「保護傘」，促部門應立即果斷執法。阿哥！正所謂人同此心，心同此理，點解會覺得村霸有「保護傘」呢？古人就話，賞不勸，謂之止善；罰不懲，謂之縱惡。獎賞起唔到勸勉民眾嘅作用，叫「止善」；處罰起唔到警戒惡行嘅效果，咁就叫「縱惡」；村霸之所以惡到出汁，違法開鑿「黃金丁路」，更「霸完陸地霸落海」，嘩！目中無法就可以為所欲為，都真係做村霸好過做皇帝囉！孰令致之？

要言之，又係有關部門有法不依，執法不嚴，一味怠政之過。事實上，規劃署早前已指出該店喺《清水灣半島南分區計劃大綱核准圖編號S/SK-CWBS/2》上劃作「鄉村式發展」地帶，並非新界豁免管制屋宇的處所內作商店及服務行業用途，必須先取得城規會給予嘅規劃許可，先至可以經營商舖，否則屬違例發展。此外，該署喺一月時亦向上址其他違例者發出強制執行通知書，期限喺4月26日屆滿。而違反相關規定首次定罪可處罰款50萬元，若冇遵從，每日另處罰最高5萬元。第二次或其後再被定罪，可處罰最高100萬元，以及每日另處罰最高10萬元。之不過，徒法不能自行，有法不依，一紙條文便淪為紙老虎，村霸搵真銀都真係睬你有味咯！