美國拜登政府霸權主義政策與特朗普不同，特朗普無賴，追求的只是個人名利，沒有深謀遠慮，只是頭腦簡單的亂碰亂撞。拜登代表美國建制，對華政策是多年精深地發展出來，布局精湛，一環扣一環，並不粗疏。只是美國利益與世界衝突，不得民心，也避不開特朗普一類民粹主義的偶然盲動。但總體而言，應說是深沉厲害。

在全球戰略方面，從阿富汗撤軍，也不在伊拉克、敍利亞糾纏，更不會在利比亞自招煩惱。但這種戰略退卻之後是對中俄不停軍演，動員盟國，也用聲勢威嚇脅從其他國家。不是在某一國出兵，而是抽離地在全球各戰略地區表演軍事威嚇力，也帶有伺機擇弱國攻擊的企圖，例如出兵古巴和委內瑞拉，這是以退為進，也適應美國現時財力軍力不足。與此同時，用軍演壓迫中俄，有利拜登政府在國內營造強勢霸權形象，討好無知好強的美國群眾，鞏固選票，打擊特朗普民粹主義再起的機會。但軍事演習嚇不到中俄，而中俄介入，美國也不易侵略弱國，整體作用不大。

美國真正厲害的攻擊招數，是經濟制裁、金融攻擊，外加網絡戰爭。美國對付伊朗、黎巴嫩、委內瑞拉、古巴、俄羅斯、白羅斯等最有效的攻擊是經濟制裁、金融制裁，把它們的經濟拖垮，或大大地削弱。其中只有俄羅斯可抗禦，但也傷元氣。金融攻擊敲詐則是美國打擊國際經濟、摧毀別國的利器，也是在國際金融市場上掠奪各國資財，把國際資金趕入美國來抵銷美國負債經濟的龐大虧空。這個戰線上，美國已大獲全勝，餘下的只是中國的強大經濟力量。

然而，美國收編不了，打擊不住，反讓中國借全球大疫鞏固其全球最大經濟體、製造國、出口國的地位；在貿易戰失敗，金融戰無從下手，讓中國的商品佔據美國市場。中國資金撤退，使美國負債經濟因而陷入危機前夕，美國的經濟復甦、美國的霸權主義便全押在與中國鬥爭的勝負之上，美國面臨最大也最具風險的挑戰。

中國還是不忘初心，組織起來，軍民團結，比起德國納粹的專制、蘇聯的共黨異化、日本的財閥專橫，不是日趨潰散的美國所能擊敗。中美關係，實際上是中強美弱，只是中國還未理解和利用本身的強勢。