香港回歸20多年，因為反對派的歪理邪說，因為香港教育當局由港英餘孽把持，因為「黃教師」對中小學生的「誨人不倦」，因為香港各大學對反中亂港勢力與外國勢力相勾結「自由開放」，因為香港發生了一次又一次逢中必反的「社會運動」，終於爆發了反修例暴亂，終於讓一代代年輕人成了暴亂生力軍、衝鋒隊，終於讓他們向黃師學習，充當幼兒教育工作者，有機會向孩童幼小的心靈灌輸「美化暴力」，播下「仇恨種子」……

日前警方國安處拘捕了香港言語治療師總工會5名幹事成員，包括正副主席及司庫等，他們涉嫌串謀發布煽動刊物，出版了3本兒童圖書，分別是《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》和《羊村清道夫》。這3本兒童漫畫美化反修例暴徒、英雄化12香港人蛇逃犯、合理化醫護罷工行為，其目的和內容是毒害兒童和誤導市民不守法，製造仇恨，煽動反政府。這5名被抓骨幹，年齡介乎25至28歲。

該工會成立於2019年11月，政治立場鮮明，其網站鼓吹「抗爭到底」、「敦促當權者回應五大訴求」。據透露，該工會3名理事均於主流學校擔任駐校言語治療師，其中有人在反修例暴亂期間因涉嫌非法集結被捕，被判公眾地方造成阻礙罪成。今年7‧1前夕，該工會聯同「職工盟」設街站，呼籲市民「身穿黑衣」表態，並派發上述兒童繪本和文宣。

這些年輕人正向比他們更年輕的孩童「埋手」，要把孩兒們「教育」成和他們一樣的仇恨國家、參與暴亂的「接班人」，罪莫大焉！

民間一直有「狼外婆」扮好人殘害兒童的故事，現在的香港多了不少「狼哥哥」、「狼姐姐」，那些「狼外婆」歡喜得很，這就是他們經常掛在嘴邊的「薪火相傳」。魯迅倘活在今天的香港，真要再喊「救救孩子」！如今警察叔叔出手，抓了群狼，正是救了孩子！