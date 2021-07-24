不來不來終須來。美國副國務卿舍曼經過一番扭扭捏捏，最後還是決定訪華，可見這是一道繞不過去的坎。今次顯然是美方主動要求，中方順水推舟，反映雙方都有意尋求對話，但主要還是美方急於擺脫目前僵局。拜登結束歐洲之行後，美方便不斷試探舉行元首會談的可能性，中方則一直冷淡處理，不卑不亢，今次同意舍曼訪華，也只是開了一條門縫而已。

君不見，雙方對舍曼訪華的聲明大異其趣。中方說，將向美方表明對發展中美關係的原則立場以及維護自身主權安全發展利益的堅定態度，要求美方停止干涉中國內政、損害中方利益。美方則聲稱，將討論美國對中國的行動有嚴重關切的領域，以及兩國利益一致的領域。顯而易見，雙方依然是雞同鴨講。

不過，雞同鴨講總好過不瞅不睬，雙方能坐在一起就是一種溝通。美國表面上對華態度強硬，甚至擺出一副脫鈎姿態，實際上他們也知任何遏華措施都無法奏效，反而使自己陷入進退兩難的窘局。尤其是拜登拉攏歐洲盟友的計劃屢屢碰壁，離間中俄關係的圖謀更以失敗收場，於是不得不重新審視對華政策。舍曼訪華既是為元首會談牽線，也是為兩國恢復理性溝通鋪路，從這個角度看還是值得期待的。

其實，今年3月的中美高層阿拉斯加會談，本來是打破雙方關係僵局的一次契機，奈何美方咄咄逼人，中方「不吃這一套」，因此不歡而散。經過上次交鋒，中方已清楚亮明立場，在關乎主權安全發展利益的問題上絕不妥協，美方企圖強推本身的價值觀，或以人權為由干涉中國內政，注定無法得逞。雙方要實現元首會談，美方首先必須展現誠意。