逾萬假難民滯港，入境處努力不懈工作解決問題，現時待處理的免遣返聲請大幅回落，而積壓的上訴個案亦預計今年內完成處理，不過，很多聲請者卻濫用司法覆核，拖延留港。2018至2020年聲請相關的司法覆核申請案件累積超過一萬宗，以法院的處理速度，最少10年才能清理積壓的案件。保安局提出修訂《入境條例》，就是希望盡快解決「假難民」問題。不過遇上自以為「高高在上」的司法機構，行政機關多努力也是障礙重重，最近本報頭版報道揭示政府部門就是被司法機構「玩殘」。

不少非華裔人士包括假難民在港懷疑犯法，涉及法律及相關程序時，需要可靠的傳譯員，司法部門本身有一份名單，每日大大小小案件經常聘用傳譯員，這些人員相對「穩陣」，但申訴專員公署發現，司法政務處2018年起停止向外公開傳譯員名單，令包括執法部門在內的政府部門只好參考舊名單，部分名單更遠至14年前，有可能人面全非。

司法部門「懶理他人瓦上霜」，不但影響非華裔人士平等權利，也損害政府執法部門工作效率。司法部門有沒有考慮本港整體利益？造成法律程序窒礙，免遣返聲請拖延、假難民滯港，執法部門努力踢走治安毒瘤，司法部門卻變相挽留，情何以堪？不但危害社會，又浪費公帑。

可想而知，司法機關裏面依然有人以為自己是「藍血一族」，每日躺在冷氣房裏面審案，便不用理會民間疾苦，漠視社會如何群情洶湧，水深火熱，恍似獨立王國，在港英時代是這樣，可是為甚麼回歸之後，依然沒有改善呢？見微知著，一件事便可以看到司法亂象紛呈，改革實在是刻不容緩。