警方國安處經深入調查，拘捕政治組織「香港言語治療師總工會」5名男女骨幹成員，包括正副主席、秘書及司庫，指他們涉嫌串謀發布煽動刊物。

該工會出版的3本《羊村》系列兒童刊物，書中把香港喻作「羊村」，將警察比作「狼」，將「12逃犯」比作「羊村守衞者」，誤導孩童犯下多宗暴力罪行的12逃犯是「好人及勇士」，真誠守護本港的警察卻被抹黑為「壞人」，顯然是美化罪行，顛倒是非。該工會荼毒兒童，冀把對港府、司法的憎恨延續至下一代。被捕人身為言語治療師，用專業身份向家長及小朋友灌輸一些反抗、對抗、偏頗及反政府主張，情況令人髮指。

兒童大多喜歡寓言故事，該工會利用孩子們的純真，包裝故事，藉以進行洗腦工作。社會各界要警惕，不能讓小朋友接觸這些讀本，而公共圖書館及學校圖書館都要檢視是否存在這些壞作品，盡早防範。

攬炒派組織其後紛紛為「香港言語治療師總工會」的涉嫌違法行為護航。「職工盟」在Facebook發貼，聲稱警方的行動反映特區政府「以言入罪的程度一再升級」，更稱案件敲響了「藝術創作自由的喪鐘」。童裝店Chickeeduck老闆周小龍則在Facebook上載該工會有關繪本的動畫版本。

這些攬炒派中人在社交平台上傳播涉嫌違法的資訊，是公然視法律為無物。攬炒派經常使用不同的「自由」作為開脫的理由，然而自由是有底線的，現在有關的工會很明顯涉嫌觸犯了法律的底線，以故事書形式宣揚反政府思想，散播扭曲的價值觀，根本與所謂「藝術自由」無關，更何況該工會本身就是一個以專業偽裝的政治組織。

「香港言語治療師總工會」根本就是徹頭徹尾掛羊頭賣狗肉的政治組織，包庇反中亂港的黑暴人士，更用其專業試圖騙取市民的信任。是次的執法實屬必要，期望政府加強執法，盡快把有關書籍及影片下架，必要時申請禁制令，不能讓這些別有用心組織貽害社會未來的棟樑，港府應檢視並堵塞法律漏洞，保護兒童不受荒誕的謬論污染地成長。