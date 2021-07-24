世上本無事，庸人自擾之。香港多庸人、蠢人，從黑暴一役已得到印證。好端端的香港，人們生活自由，遊行集會暢通無阻，經濟欣欣向榮，港府表現雖差強人意，但距離暴政極遠。然而不知何故，在反中亂港集團一聲令下，部分港人恍若撞邪一般，別人說中港政府是暴政，他們跟着附和；別人說香港無民主無自由，他們跟着起哄；別人說現在不反、日後冇得反，他們跟着瘋狂作反，終於將香港搞得雞毛鴨血。

中央忍無可忍，不得不推出《港區國安法》，大部分反中亂港頭面人物皆知驚識趣，不是金盆洗手就是倉皇辭廟，至於罪無可恕如黎智英之流亦受到應有的法律制裁。正常港人得見香港回復平靜，當然高興；即使心有不甘的黃絲暴民也只能乖乖收檔，再不然移民他去，偏偏總有一些人不知好歹，硬要挑戰煌煌國法，人家不去找你，你卻要去惹怒人家。

比如那個黑暴期間成立的香港言語治療師總工會，不僅推出歪曲事實、顛倒是非、美化暴力、抹黑警隊的繪本荼毒兒童，而且直到今日仍不知收斂，公然舉行「親子讀書會」，誓將黑暴延續下去。更有甚者，其社交平台專頁早前又對刺警孤狼歌功頌德，宣揚恐怖主義，歪理充斥。如此明目張膽挑戰國法，擺明就是自己送頭，警方不執法也對不起工會一番「苦心」。

現在好了，該會正副主席各被控一項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，昨日被押解到西九龍法院提堂，不准保釋，還押至下月底再訊，難道不是求仁得仁嗎？筆者希望不要再有人以身試法，若覺得「極權暴政」當道，不如拿起BNO投奔英國，總好過留在香港搞搞震。