如果有一天上帝跟諸葛亮說：「蜀國南方的孟獲有機會再次造反，不過在司馬懿和孟獲兩個對手之間，我願意為你去除其中一人。」各位看官，你認為諸葛亮會如何選擇？要是讓我來猜，肯定他會請上帝留下司馬懿。很多人不明白，跟一個笨拙而能力太低的對手糾纏，其實是天下間最乏味的事。

同樣道理，如果上帝跟北京的主事者說：「在美國反華力量和香港反對派之間，我可以替你除掉一個。」我包準阿爺會答：「主呀，求你行行好，趕快讓香港反對派消失，直到永遠，阿們！」阿爺跟諸葛亮都是智者，他倆的選擇大抵會是一樣。其實，將香港反對派的智力比作孟獲，也太委屈了孟獲，說白一點，他們之愚完全是不可及也。這群人如果想造反，本來第一要務就是爭取槍桿子的支持，即使爭取不來，最起碼也不能將對方逼到站在自己的對立面。

反對派要是尚有三分腦筋，按理即使警察不小心射爆了示威者的眼睛，他們也該大事化小；哪怕差大哥一時錯手，擊斃了他們當中的一員，也要裝作沒事一樣，進而慢慢將武裝力量的支持和同情爭取過來。反對派卻不然，明明某示威者沒有爆眼，明明警察也沒有傷害過一條人命，他們卻不停向警隊潑髒水，非要將彼此關係弄到猶如不共戴天。反動力量原本想對付阿爺，阿爺卻不必動用武警或駐港解放軍，傻子們便已跟香港警隊幹上了，而且被打得焦頭爛額。

這情形就如某人找你「隻揪」，你恰巧站在岩石後面，他不繞過去找你，逕直對着大石猛打，直至兩手傷到及骨。碰上這樣的呆子，你說有多沒趣，要跟他對壘簡直是在難為自己。