新冠變種病毒肆虐全球，東京奧運尋日開幕，由於東京都爆發第5波疫情，單日確診逼近2,000宗，出席典禮人數原先預計一萬人，都縮至千人樓下。變種病毒威脅全球，近日有研究指新冠疫苗難長時間維持高抗體水平，搞到未接種疫苗而想去打嘅，難免又有一番糾結：阿哥，第一針未打，乜咁快要考慮打第3針？

老朽雖然未打針，但亦不得不承認，香港政府喺安排打疫苗上算是樣樣周到，注射站亦夠多方便，仲有得揀，當正你係老闆，依家仲有無數商家企業慷慨豪爽又送千萬樓又黃金又豐富獎品，咁多誘因，全港至今總算有接近300萬人打咗第一針，當中約118萬人打科興，約177萬人打復必泰。之不過，要去到七成目標而達到疫苗保護力，相信大家仍要努力。

有呼吸系統專科醫生指出，70歲以上長者，只有約一成人接種，如果情況冇改善，將拖慢日後疫苗接種速度，也有可能喺院舍或醫院等地方局部爆發；並認為本港使用嘅兩款疫苗，全球已廣泛使用，不應再糾纏保護力及副作用等問題，最終都係呼籲無論長者或長期病患者，都盡可能接種。老朽畀啲專家嘅話搞到如墮五里霧中，起初佢哋都話有長期病患者或三高者，最好打針前問吓家庭醫生，而有人打針後猝死或面癱等，專家都口徑一致話「與打疫苗無關」！迨至依家，則幾乎乜病都唔緊要，至關鍵就係快啲去打針，即使中招，佢都會更有效保護你！

研究又顯示，打科興疫苗後產生嘅抗體水平不及復必泰，依家又話打第3針言之尚早，3個月後再探討，老朽欣然會意：秋高氣爽時同一班老鬼燒烤過後再決定打還是不打！