立法會本周三首讀《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例草案》，立法實施起底刑事化。早前筆者已撰文指出政府當局這項修例是跛子立法，一隻腳走路，跛了對打擊假新聞的立法。

立法會討論政府提交草案首讀當天，多位議員在會上引用《東方日報》獨家揭露「爆眼女」沒爆眼並眼睩睩含笑竄台的報道，批評政府對假新聞造謠煽惑市民上街暴亂，毫無警覺性和敏感度，視而不見，不作第一時間的緊急澄清，讓「爆眼女」虛假新聞不斷升級發酵，推動全港性的黑色暴亂破壞升級，可是出席的政府部門官員竟然毫不認錯，還文過飾非，真是豈有此理！

民政事務局局長徐英偉說，政府注意到有指控懷疑個案涉及刻意發布虛假資訊，煽動社會對政府的仇恨及不滿，執法部門會研究，但沒回應為何不第一時間澄清假新聞。食衞局副局長徐德義的回答更令人噴飯，說甚麼醫管局的現行政策容許在慎重考慮個別情況後，就涉及或會損害公眾利益的事宜，衡量如何適當地披露與公眾利益有關的資料。然而，醫管局尊重個人私隱及對病人有保密責任，在一般情況下不會在未得到病人同意下，向公眾或第三者披露病人的資料。兜了一個大圈，完全迴避政府當時為甚麼不第一時間發出緊急聲明澄清「無人爆眼」，立即揭破煽動暴亂謊言，穩定社會人心，還執法警察的公正公道。可是，今天的徐副局長仍講了一堆廢話誤導公眾輿論，既無恥又無賴，簡直是別有用心。

立法會多位議員已當面嚴詞撻伐政府不立即澄清的管治大失誤，要求政府必須立即訂立取締假新聞之法，可是只得到官字兩個口的回覆。