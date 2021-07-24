香港經常發生偷拍妙齡女裙底春光，色狼通常在港鐵站、車廂內、扶手電梯、巴士樓梯、商場、街道、行人天橋等黑點，以手機偷拍女士裙底春光，這是變態、卑鄙無恥的行為，既不尊重女性，又違反道德標準，並觸犯香港法律，必須予以強烈譴責。

近期偷拍裙底春的案件有上升趨勢，6月8日晚上，一名30歲男子，在九龍塘達之路疑用手提電話偷拍一名37歲女子裙底春光，該男子涉嫌「遊蕩」被警方拘捕。另外，6月27日早上，一名22歲女子在觀塘疑遭一名男子以手機偷拍裙底春光，變態男其後逃去。警方經初步調查，將案件列作「遊蕩」，追緝一名肥色狼。

根據《刑事罪行條例》第160條「遊蕩罪」的規定，（1）任何人在公眾地方或建築物的共用部分遊蕩，意圖犯可逮捕的罪行，可處罰款10,000元及監禁6個月。（2）任何人在公眾地方或建築物的共用部分遊蕩，並以任何方式故意妨礙他人使用該公眾地方或該建築物的共用部分，可處監禁6個月。（3）任何人在公眾地方或建築物的共用部分遊蕩，不論單獨或結伴在該處出現，而導致他人合理地擔心本身的安全或利益，可處監禁兩年。

7月8日下午，一名41歲男子在港鐵荔枝角站一扶手電梯，懷疑以手提電話偷拍一名23歲女子裙底被捕，該名男子涉嫌「在公眾地方行為不檢」被警方拘捕。

按照《公安條例》第17B（2）條「在公眾地方行為不檢」的規定，在公眾地方喧嘩，或作出擾亂秩序的行為，意圖激起他人破壞社會安寧，或可能會導致破壞社會安寧，一經定罪，可處監禁12個月及罰款5,000元。

如果色狼將攝影機放在女性裙底，目的是拍攝她的私處，事主不同意他這樣做，當時他是在公眾地方作出這些行為。以「一般有合理思維的市民的標準」去評估，一般人會因他的行為而感到憤慨，由於他的行為會引起公眾憤慨，故此可以被視為擾亂秩序。

7月17日，一名男子疑在港鐵油麻地站大堂以手機偷拍一名22歲女子裙底，警方以涉嫌「破壞公眾體統」拘捕該名男子。

根據《普通法》，「破壞公眾體統」包括所有非常可恥的行為、有違公德的行為、令人感到被冒犯及厭惡的行為，或敗壞道德、有傷風化及破壞秩序的行為，一經定罪，可處監禁7年及罰款。控方必須證明涉及的行為，是猥褻或令人厭惡至有違公德的程度。

偷拍裙底春是一種嚴重罪行，法庭必須重判色狼，才起到阻嚇性作用，以保障婦女及公眾體統。呼籲大眾市民齊心協力打擊色狼，奉勸色狼如果你有病就去看心理醫生，不要害人累己，以身試法，自毀前程。