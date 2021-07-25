世界視線：北溪二號達協議　美贏面子輸裏子

美國、德國就「北溪二號」天然氣管道項目達成協議，美國對該工程終於開了綠燈，而德國方面則承諾，如果俄羅斯以能源為武器打擊烏克蘭，將採取行動，敦促歐洲對俄實施反制措施；盡力促成俄國天然氣過境烏克蘭的協議延長10年，以及德國與美國共同出資10億美元，支持烏克蘭能源轉型等。

美國放棄阻撓「北溪二號」，可說是形格勢禁，不得不然。正如白宮發言人普薩基早前表示，當總統拜登就職時，該項目已完成95%，言下之意就是既然生米已煮成熟飯，只能由它去；另一方面，拜登日前與德國總理默克爾舉行峰會，後者便明確表示，兩國就工程對歐洲能源安全的影響方面，仍「存在不同評估」。

當然，華府阻止「北溪二號」的「事業」，由奧巴馬至今已經歷了3屆政府，在拜登手上斷然放棄，無論如何難以交代，問題是上述「妥協」名大於實，對華府而言，明顯是贏了「面子」卻輸了「裏子」。單以「應對俄羅斯以能源為武器打擊烏克蘭」為例，到底「反制」措施為何，便完全沒有說清楚。據美媒報道，美方在談判時，要求德方就該項目設置「死亡開關」，以便俄方「逞兇」時可以直接停止輸氣，但被德方以法律理由拒絕。

至於延長烏克蘭天然氣過境國地位的問題，主導權在俄羅斯手上。俄羅斯總統普京被問到有關問題時就挑明了立場，強調「俄羅斯沒有養活所有人的義務」。反過來理解，既然俄氣現在已可直輸西歐，要俄方繼續允許烏克蘭過境國的地位，烏方就必須拿出「誠意」，繼續擔當華府反俄的急先鋒，那是肯定沒戲，長遠來說吃虧的還是美國，這就難怪協議一出，除了烏克蘭外長狠批「縱容俄羅斯破壞局勢穩定」，美國國會兩黨也罵聲四起。

無可否認，這是拜登政府在外交上的一次敗仗，拜登唯一可做的，就是拿中國說事，聲稱向德國示好是為了拉攏對方共同抗中，可以預料，柏林承受來自華府的壓力只會有增無減。