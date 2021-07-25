神州觀察：洋垃圾走私不絕　禁不止唯利是圖

深圳海關日前公布，當局今年上半年共計查獲各類「洋垃圾」近2,000噸，顯示相關案件數量與去年同期相比大幅增長，當中包括不少明令禁止的廢塑膠、廢塗料、「液晶顯示板」等固體廢物，多採以偽報瞞報、夾藏等方式非法進境。可以見到，相關禁令雖已實施多年，卻總也遏止不住洋垃圾走私進口，甚至各地海關一再展開聯合打擊行動，仍然長打長有，究其原因，主要還是受利益驅動，根本不理會環保、健康等問題。

曾幾何時，諸如舊服裝、生活垃圾、醫療垃圾、建築垃圾再到廢礦渣、廢輪胎、廢電池、電子垃圾等工業廢物大量從外國湧入中國，說是因彼時國內的製造業、建築業等領域缺乏原材料，難以滿足快速發展需要，於是想着進口洋垃圾進行填補，以致在發布相關禁令之前的20年左右時間，洋垃圾的年進口量飆升了10倍達4,500萬噸之多，甚至全球一半以上的固體垃圾都運往了中國。各種垃圾經分揀回收後，或進行簡單清理，或翻新改造，或再加工成其他產品銷售圖利，且利潤頗豐。

然而垃圾始終是垃圾，不但分揀回收利用率極低，還含有各種有毒有害物質，包括分揀剩下的部分，處理起來都很麻煩，以致許多垃圾都被直接丟棄、填埋算數，從而加重環境污染，及對民眾健康構成嚴重威脅。早年像珠三角、長三角等洋垃圾走私進口重點區域，就衍生出密布的小作坊式產業鏈，結果靠洋垃圾維生的「低端人口」動輒患上癌症，並出了不少「癌症村」；乃至河水、地下水被污染至民眾不能再飲用，土壤不能種莊稼，付出的代價實在太大。

直到幾年前，內地政府才意識到問題的嚴重性，急急出台禁令欲將洋垃圾拒於國門之外，更一度導致那些長期將中國作為「垃圾堆填區」的國家深感氣憤。只不過，當時就有心水清的內媒指出，即便當局全面實施洋垃圾進口禁令，在巨大利益驅動下，肯定沒辦法徹底禁絕該類行為，這恐怕跟打之不盡的毒品走私販賣是一個道理；果不其然，深圳海關今次的公布就是很好印證，其實這些年也不止深圳一地，像福建、江蘇、山東、天津等多地海關都在不停展開打擊，海關總署亦不乏牽頭打擊行動，哪裏打得完？

故對於唯利是圖、不顧子孫後代健康幸福之人，最好的辦法恐只有加強懲處力度，或罰得其傾家蕩產，或加重刑期令其真心感到害怕，從而起到廣泛震懾作用。此外還需認識到，洋垃圾走私必須實行全鏈條打擊，海關查處只是其中一環，只要下游的鏈條尚在，就一定會有人參與，必須從需求端進行遏止。