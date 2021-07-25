正論：政府架構須革新　不拘一格用人才

一次不忠，百次不用。黑暴一役，政府內部的無間道傾巢而出，當中包括大群吃飯砸鍋的公務員。中央祭出《港區國安法》撥亂反正，港府亦要求公務員必須宣誓效忠，簽署效忠聲明期限已過，當局透露有百多名公僕拒絕簽署。問題是，反政府的公務員豈止這些，更多的是為保飯碗潛伏不動。一個欠缺忠誠的團隊，有可能發揮好的施政嗎？特區已經亂了太久，改革政府架構，肅清黃色餘孽，破格提拔人才，已是刻不容緩。

港府今年一月要求全體公務員簽署聲明，表明擁護《基本法》、效忠特區政府，5月再要求非公務員政府僱員簽署聲明。公務員事務局局長聶德權昨日透露，公務員中有129人拒絕簽署聲明，按機制安排離職，當中約70人已完成程序離開政府。非公務員政府僱員方面，聶德權指目前簽署聲明的期限已過，相關部門正整理資料，拒絕宣誓者同樣需要按機制離職。

儘管港府未有進一步透露拒絕簽署效忠聲明的公僕來自哪些部門，但可以肯定的是，離心離德的公務員絕對不止129人之數。大家必定記得，前年黑暴期間，許多打正旗號反中亂港的新工會紛紛成立，當中便包括「新公務員工會」。這些公僕不但發動集會反政府，更配合黑暴奪權參與全港罷工，別說早就沒有所謂的公務員政治中立，簡直就是食碗面反碗底，唯恐港府不死。這個工會號稱有3,000多名會員，氣燄囂張，直到國安法生效，公務員必須宣誓的措施出台，他們才意識到氣數已盡，工會頭頭不得不倉皇辭職並解散工會。

工會雖已解散，但不代表這些公僕心悅誠服，相反，他們一直忿忿不平，遑論效忠特區政府。姑且就當18萬公務員隊伍之中，以這3,000多人最黃最反政府，但與拒絕簽署聲明的129人相比，離職者只是冰山一角，意味起碼仍有2,000多名黃公僕留在公務員隊伍之中。這些人為了五斗米折腰，為保飯碗而簽下效忠聲明，有些甚至可能為了「留住有用之軀」伺機搞破壞才留下，試問一紙聲明又如何確保公務員忠誠可靠？尤其是港府出名軟弱無能，許多高官也是港英餘孽出身，毫無國家觀念，跟黃公僕同聲同氣，執行中央旨意不過敷衍。要是留在公務員隊伍中的公僕違反了效忠聲明而毫無法律後果，港府還談何有效運作？還談何維護國家安全？

回歸前，港英政府對公務員政治忠誠度有極為嚴苛的要求，所有準公務員必須先通過政治部的政治審查，入職後更必須嚴守紀律，除非獲得特別許可，否則不准與傳媒談話，甚至不准到訪內地和台灣，港英政府稱之為政治中立，實際上是要求公務員對英方絕對忠誠。回歸後，所有規章制度蕩然無存，特區政府有如無掩雞籠，導致公務員隊伍泥沙俱下，加上中央過去迷信「五十年不管」，以為這樣便能萬事大吉，終致公務員認賊作父，籠裏雞作反。

香港回歸已經24年，反中亂港勢力近年愈鬧愈大，要徹底撥亂反正，除了有國法配合，更須肅清餘孽，掃除殖民地遺風，而改革重組政府架構更是首務之急。特別是在用人方面必須大膽創新，不必拘泥於是否由政務官或公務員系統出身。反而在亂世之中，大膽提拔紀律部隊人才更有針對性。正如學者指出，政府空缺可由紀律部隊精英填補，曾任入境處處長的曾國衞現時出任政制及內地事務局局長就是最佳例子，同時可增加紀律部隊下層向上流的機會，忠誠度不用懷疑，一舉多得，何樂而不為？

與此同時，司法改革同樣有必要性。本報早前獻上藍圖，改革由「黃官」把持司法的局面，建議起用已退休又受過專業法律訓練的紀律部隊高層擔任裁判官以至法官。他們一方面對本港法律熟悉，對處理不同罪案瞭如指掌，如由入境處人員處理假難民及黑工案、海關人員處理盜版及私煙案、警務人員處理各類刑事案，必能大大加快審理效率，事半功倍。須知司法機構積壓案件嚴重，這類退休紀律部隊高層可先處理裁判法院一些簡單案件，循序漸進，既能加快完成審理積壓的案件，長遠更可扭轉黃官亂港局面，還特區以安寧。

我勸天公重抖擻，不拘一格降人才。隨着中央落實全面管治權，對治港者有更嚴格要求，重用紀律部隊人才有百利而無一害。特區已進入新一章，是時候打破過去的條條框框，破格創新，確保一國兩制行穩致遠。