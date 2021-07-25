功夫茶：周街老鼠樂園　市民睇見眼冤

鼠，鼠，鼠，又係老鼠，去年庚子鼠年，香港就真係黑過墨斗，烏過烏鼠，疫情到現在仲未搞掂，通關無了期，旅遊業食穀種，周街冷清清，遊客唔見影，但係另外一啲不速之客，就請極都唔走，依家喺街度，見到坑渠老鼠多過見遊客，真係該煨囉！

本報為民請命，早就講咗食環署滅鼠不力，鼠患黑點數極都數唔晒，市區一早淪陷，但新界唔見得好幾多，本報記者發現上水同埋元朗好多條村，都變成老鼠樂園，呢嗱，就好似近住港鐵上水站嘅上水圍東慶路、上水鄉村公所附近嘅垃圾站長期爆到冚，一字排開嘅垃圾箱滿瀉到蓋都閂唔到，多出嘅垃圾則喺站外堆積如山，最恐怖就係出現好多個鼠窿，唔止見到生勾勾嘅走嚟走去，而且死咗都喺齊度，呢啲唔係鹹魚，而係老鼠屍，臭氣熏天，中人欲嘔，途人行過如果唔掩鼻，慘過中臭彈。街坊次次丟垃圾都企到幾米遠。

老鼠樂園又點止一度，元朗廈村新圍，鄰近士宏書室嘅垃圾收集站一樣係老鼠竇，咪又係因為堆滿垃圾未及時清理，引埋晒老鼠群嚟開餐。呢兩度嘅街坊話啲老鼠好似貓咁大隻，一入夜就喺啲樹窿同啲草地爬出嚟！有相見到肥鼠咬開裝滿廚餘同口罩嘅垃圾袋，跌出嚟布滿條街，喺疫情下隨時變成新冠肺炎及鼠疫「雙疫齊飛」，到時真係大鑊。

有圖有真相，證據確鑿，食環署認衰，話呢兩個黑點過去半年收到9宗投訴。至於點解決，就話上水圍會增設兩個大型垃圾收集箱方便市民使用。至於元朗廈村新圍，話會調整垃圾收集嘅頻次，繼續加強滅鼠工作，包括修補地面堵塞老鼠窿同埋放毒餌喎！

呢，講咁多，點解唔早啲做呢？咪又係唔踢唔郁，唔鬧就唔做，首先垃圾站分布不均，未能滿足居民需求，令到一啲垃圾站「爆棚養老鼠」變咗垃圾崗，一句話講晒，垃圾！仲有鼠患問題，聽講話嗰個防治蟲鼠組，畀本報曾多次踢爆員工當值期間偷懶，非常猖狂，打工變打麻雀又或者沙灘漫步，每日實際開工20分鐘，滅鼠工作變成兼職；食環署一脈相承，小販隊當值期間除制服，到熟食中心打邊爐，「隊酒」玩骰盅，捉鼠捉小販？真係睬你都傻！

政府防治蟲鼠嘅開支近年一再增加，過去3年加錢又加人，本年度嘅預算開支再增至近2.6億元，原來都係養一班蛀米大蟲，香港唔單止處處老鼠樂園，又係「蛇王」天堂，市民睇見眼冤，唔移民就奇囉！