有說政治是眾人的事。事實上，政治是影響眾人和整個社會，卻不是眾人所可參與、決定。這主要是訊息的不對稱，民眾的訊息不足，沒法決定政治。即使有民主途程參與，缺乏充足的訊息，決定也難自主，至多只是在僅有提供選項中作出選擇，並沒有全面訊息、知識的支持。

此所以要求政府訊息透明，可管不到他國政府。而媒體亦不可能有充足的訊息，且會有政治利益、經濟利益介入，出現大量的假新聞、假分析。眾人所獲的訊息更形混亂，社會上訊息的不對稱情況更為嚴重。

網絡普及多了訊息來源，也同時多了訊息被假造、被操縱的機會。當大數據出現，掌握大數據的機構和群體更可用訊息來控制社會。訊息手段先進，訊息爆炸的結果，不對稱的趨勢更使社會不平等、不合理，也更難扭轉。於是，掌控更多訊息，也有最大公權力的政府，便是決定社會去向的最主要力量。

眾人怎樣可經常性地參與政策，左右政策決定權？怎樣與日常運作的政府抗衡？民主往往只是程序形式化的民眾偶然參與，一切委託政黨、政客、官員負責，結果便是主從關係逆轉、政黨與官員勾結，控制政府、控制社會。若有政黨競爭，政黨亦未必代表人民的利益，只不過是相互爭奪利益，其中更有可能有外國因素滲入。

最典型的例子應是今天的美國，霸權主義政府有龐大的技術條件與資源。明的方面可用宣傳、教育塑造人民的思想、心態。暗的方面，用電訊和情治制度對社會進行全面的監控，排除與打擊異己。政府官員、政客與大資本通過說客關係，人員的交叉互換由政治經濟利益結合成寡頭壟斷體系。早年是軍工體制，近年由於金融資本的崛起，變成寡頭金融體制。但因制度等的掩護，誰是這個金融帝國的核心也令人無從了解。

表面上是人口中的1%，佔盡社會所有利益，實際是這1%其中更少比例的人在統治着美國金融帝國。或許核心中還有派系，為利益的鬥爭。或許1%的人口裏，以至美國社會的99%被統治的人口會反抗，會改革或革命。以今天美國絕對不對稱的訊息、財富、權力和對社會的控制，有希望成功嗎？美國的民眾便只能在電影和小說裏發洩。