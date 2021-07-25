國家領導人在紀念中國共產黨一百周年講話中，談到貫徹一國兩制方針時強調兩點，一是落實中央全面管治權，二是堅決維護國家安全問題。由此，北京在談到治港港人要求時，就特別指出，擔當重任的治港港人必須敢於和反中亂港、外國勢力作鬥爭。

這個道理很簡單，要落實中央全面管治權、維護國家安全，就是一場艱苦、持久的全面鬥爭。沒有鬥爭精神、意志和打算的人，無法履職盡責。在這場鬥爭中，不僅要有堅定正確的政治立場，也要有敢於鬥爭、善於鬥爭的真實本領。

現特首林鄭號稱好打得，可惜在維護國安和落實中央全面管治權方面並不能打，對反中亂港勢力態度軟弱、綏靖，一國兩制有從根本上被顛覆之憂，其他方面再能打也沒用。好在《港區國安法》公布後，她跟上形勢。但這方面立場不夠堅定、鬥爭不夠堅決，本領未達要求，這是世人共見也。

中央對治港港人這方面的滿意度要怎樣？看看李家超、鄧炳強、蕭澤頤3位武將才堪大用，打破常規和傳統的提拔，可思過半矣！未來特首和管治班子都要達到這等水平，那是必須的。

由於歷史和現實的複雜原因，在港人治港的現有格局下，要想找到在落實中央全面管治權和維護國家安全，能夠勇於和善於同反中亂港、外國勢力作鬥爭的港人並不容易。許多看上去可以參與治港的港人，特別是公務員出身的港人，他們對中央全面管治權、對維護國家安全相當陌生，甚至反感牴觸，這和他們過往的管治思維、公務訓練、政治立場根本不是同一回事。中央要求他們為做到上述兩點必須勇於和反中亂港、外國勢力作鬥爭，恐怕就更加不知所措！當然，這也不能全怪他們。回歸20多年來，受重用的治港港人多是港英餘孽，他們往往愈是和反中亂港、外國勢力關係不錯，愈是吃得開！曾蔭權不就是榜樣嗎？