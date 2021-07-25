早前倉皇離開香港的前立法會議員郭榮鏗，獲美國哈佛大學甘迺迪學院封為2021至22年度「亞洲學人」，令人啞然失笑。這種小政客何德何能？有何學術貢獻？當然，站在洋人的角度，郭榮鏗忠心耿耿，反中亂港不遺餘力，論功行賞，確實值得打賞狗餅。問題在於「亞洲學人」的稱號實在不倫不類，不僅玷污了「學人」二字，哈佛大學也自貶身價。

根據哈佛大學網頁介紹，郭榮鏗過去「專注香港公義、人權保護及司法獨立」，並曾就本港民主運動積極參與國際倡導工作，更曾頻繁前往美國和歐洲，游說當地官員和政客關注香港民主發展。沒錯，對洋人來說這就是郭榮鏗最大貢獻。有人統計，2018至2019年期間，郭短短一年內去4次美國，每次都獲華府高層和議會政客接見，這就是他在立法會內務委員會瘋狂拉布近7個月的真正原因，一切都是洋人在背後出謀劃策，他不過是聽令而行的政治傀儡。

事實證明，外部勢力對香港事務的介入早已無孔不入，政治代理人更是遍布社會各階層，相對於漢奸黎和李漢奸之流，郭榮鏗也許只是小角色而已。漢奸黎通過洋助手向反對派秘密捐款逾4,000萬元，錢從何來？其旗下的壹傳媒長期虧損，最近5個半財政年度累蝕逾20億元，過去10個財政年度更累計虧損28億元，錢從何來？

先安插情報人員和非政府組織，再收買代理人，同時對特定的人群洗腦和輸送金錢，然後伺機挑起紛爭和騷亂，正是美國策動「顏色革命」的慣用伎倆。很明顯，漢奸黎和郭榮鏗都是這種代理人，可惜同人唔同命，黎智英身陷囹圄，無路可逃，否則洋人對他的獎賞，絕對比「亞洲學人」更豐厚。