做人最緊要係飲水思源，在香港做公務員是鐵飯碗，就算是疫境，亦不怕減薪裁員，大家只要見到這一兩年內，不斷有放無薪假減薪大裁員的消息，便知道私人機構僱員的慘況，做人身在福中便要惜福，更加不要做食碗面反碗底的二五仔，最佳反面教材便是香港電台那幫人，不斷製造節目挑起是非，與政府對着幹，醜化警隊，但到現在被炒的都是寥寥可數，多數是自願離職，足見政府的容忍度也極大。

而事實上身在漢營心在曹的，大有人在，所以政府要採取公務員宣誓制度，揪出這幫反骨仔。今年1月要求全體公務員簽署聲明表明擁護《基本法》及效忠特區政府，有129人拒絕簽署聲明，將被踢走，其中70人已經走人，早走早着。

當然宣不宣誓是個人自由，但若非其身不正，為何連宣誓也不夠膽呢？盡忠職守效忠政府，為特區政府服務，有甚麼困難呢？道不同不相為謀，這些人爽快地拒絕簽署聲明，對雙方都是好事，反而是數目上是否只得百多人有異心？相信很多人捨不得高薪厚職，繼續留在政府裏面搵真銀。更加要留意的是一些表面上宣誓，實際上繼續背後幹着「反中亂港」的事，這世界太多人懂得偽裝，想食兩邊茶禮。

要剷除無間道，首先最明顯是香港電台，佔用大氣電波頻道，消耗公共資源，淪為反中亂港基地，若然在港台撥亂反正未能成功，不如索性盡快摺埋，每年省下10億元，用作改善民生，更加大效益。

香港百廢待興，如何重新走入正軌，不能光說不做，由內做起，公務員宣誓是第一步，亦應該早就要做，回歸以來，蹉跎24年時光，沒有時間再等下去了。