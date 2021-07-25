2018年施政報告提到要發展智慧監獄，利用創新科技提升監獄管理的效率及保安水平，打造更完備的院所環境，第一代「智慧監獄」大潭峽懲教所在兩個月前開幕。懲教署在有限資源及短時間內把計劃付諸實行，具劃時代的意義，亦在相關發展上領先全球。

現時懲教人員於在囚人士返回囚室後，須每隔不超過15或20分鐘巡邏及以目視的方式，確保在囚人士的紀律及安全。惟部分人士仍能藉巡邏後的空檔時間自殘，包括上吊自殺，撞牆自殘等，即或安裝了閉路電視，有關人士亦能躲進死角位，增加了懲教人員執行職務的難度。此外，亦有在囚人士伺空隙之機打架生事，據統計，2020年懲教院所便發生423宗暴力行為，較2019年多了21宗。懲教人員在艱苦的環境下疲於奔命，動輒於制止打鬥時受傷，工作極具風險。

經改造後的智慧監獄大潭峽懲教所以「保安及監察系統」、「運作及管理系統」、「在囚人士自我管理系統」及「強化職員能力系統」四大範疇作策略性發展。院內設置170個閉路電視高清鏡頭，在囚人士均配備電子手環，能作出身份識別、心跳監測、實時定位等方便人員管理，既提升醫療照顧水平及減低自殘風險，又能加強署方對在囚人士的監管及應對突發事件的能力。筆者相信上述措施能改善懲教人員的工作環境，亦能減省煩瑣及勞動性的工作程序，提升院所運作效率，營造更安全、穩妥及和諧的羈押環境。

筆者一直推動香港發展智慧城市，針對管理痛點而實施的智慧監獄值得其他政府部門借鑑。然而，儘管署方已測試逾40個創新科技項目，但本港大部分懲教設施已使用多年，或由原用作其他用途的建築物改建而成，要把舊有的設施改變成智慧監獄存在不少困難，既費時失事，有關工程費用亦非常昂貴。長遠而言，政府宜研究另覓合適土地興建智慧監獄，並釋放原有監獄土地用作其他土地用途。筆者支持懲教署未來繼續全面推動智慧監獄，令懲教設施更為現代化，並進一步改善懲教人員工作環境。