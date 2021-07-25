東京奧運歷盡波折終於開鑼，「第一金」在射擊項目女子10米氣步槍決賽中誕生，由中國21歲選手楊倩得到第一名，成為今屆奧運首面金牌得主，可喜可賀，亦預示了中國在今屆奧運必能取得好成績。

楊倩被譽為「清華學霸」，10歲便開始練習射擊之路，據悉小時候寧波家鄉舉辦唱戲晚會，她把商販攤位的氣球射光光，贏下的洋娃娃便送給村內小孩，既顯出天賦，也流露可愛個性；昨日奪金後，她高舉雙手擺出心形手勢，有別於一般國家運動員的拘謹，惹人喜愛。

眾所周知，中國體育採用的是「舉國體制」，即是以國家利益作為最高目標，國家體育管理機構在全國範圍內調動資源和力量，國家負擔經費來配置優秀的教練和軟硬件設施，集中選拔、培養、訓練有天賦的優秀運動員參加奧運會等國際體育賽事，爭取優異成績、打破紀錄、奪取金牌的體育制度。

舉國體制能集中全國資源培訓最好的運動員，爭標機會由是大大提升，也是內地許多貧窮孩子「脫貧」出路。由是亦被批評者指摘為只有集體，沒有個人，爭勝是為了國家而非為了自己，運動員彷彿只是國家機器的一部分，而不是為了自己而戰。中國運動員摘下獎牌後都要第一時間多謝國家，便是這個原因。

然而，隨着國家愈來愈富裕開放，新一代運動員亦有了改變，不再像上幾代人般「苦大仇深」，而是愈來愈隨心所欲，更加自在。上屆里約奧運，中國泳手傅園慧一句「洪荒之力」，再加上趣怪表情，令她深受網民喜愛，已反映了箇中轉變。舉國體制變得人性化，運動員力爭上游都是從心出發，這種改變絕對是國家進步的明證。