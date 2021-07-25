與人對敵要知己知彼，最糟糕是錯收情報，誤判形勢。假如你是大頭領，佔山為王，日常是做沒本錢的買賣。有一日，聞說有三人移居山下，一個姓劉，一個姓關，一個姓張，他們頗有資財。你先派探子打聽，不到半天，對方回報說：「大王放心，那姓劉的曾是販屨織蓆之徒，姓張是賣酒屠豬之輩，姓關的更不足道，正犯罪在逃，看來全是尋常人物，該可任意宰割。」

若然你這山大王傻兮兮的，馬上點起五百嘍囉呼嘯下山，去劫掠劉、關、張三人，恐怕不消一盞茶的工夫，便已全軍覆沒。要知道，搜集情報須得全面而確切，那姓張的雖然做過屠戶，但原來也曾喝斷過長板橋，平素在百萬軍中取上將首級，猶如囊中取物；那姓關的確是當過逃犯，但他一不高興，也曾連闖五關，斬掉對方六員大將。你得來的消息只知其一，不知其二，卻貿然行動，豈非等於把自己放在火坑上烤？

今日美帝國主義就猶如那山大王，未掂量清楚自己有幾斤幾両，便冒冒失失，跟中國開打貿易戰。到頭來不消幾個回合，自己已傷了一大片，前門後寨俱已着火。這場商戰打下來，中國對美國出口貨值不減反增，美帝加諸我方的稅項，最終有九成是由美國消費者買單。美國瞎折騰一番，結果卻猶如揮刀自宮，實在可笑。

兩年前我走訪內地，交談對象包括上下階層之人，幾乎沒聽過有誰擔心貿易戰，因沒有人會覺得中國將是戰敗一方。面對這樣一個對手，任誰也不宜妄啟戰端，情形就如關羽出去對戰五百嘍囉，劉備、張飛卻可在家中悠然對弈，眼前是如斯強敵，你平白去招惹，注定要自取其辱！