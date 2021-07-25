過去幾年，香港特別多遊行示威，也特別多街站籌款，尤其一些「大日子」，如「6‧4」、「7‧1」等，原來籌款街站，每趟收入都甚為可觀。根據資料顯示，民陣及多個主要團體近年喺7‧1遊行公布籌得嘅款項總額均逾100萬元，例如喺2016年、2017年、2018年，就分別籌得約157萬元、159萬元及266萬元。

一年比一年籌得多，可見港人之「樂善好捐」。呢，至2019年6月反修例運動中，更為「612人道支援基金」籌得738萬元，8‧18遊行籌得808萬元。之不過。民陣資金來源一直成謎，本報早前率先揭發其資金去向不明，亦無穩定戶口，僅借用當時嘅成員團體戶口處理資金，包括有指寄存於已退出民陣嘅街工戶口，而戶口持有人更有洗黑錢嫌疑；加上多年舉行7‧1遊行累積獲得逾500萬元，捐款去向未明，財政管理成疑，資金或涉外部勢力，大有可能違反國安大法。

正如本報「正論」指出，民陣至今都未正式宣布解散，臨時召集人鍾松輝坦言並非由他一人作主，外界質疑民陣需時轉移資產，甚至要繼續與境外勢力聯繫。是以「正論」不忘提醒警方國安處不僅要徹查資金去向，更須對參與民陣的反中亂港政客逐一依法清算，豈容他們「割席保平安」！如今民陣主腦不是忙於獄中洗廁所，就係被押候審，其實已名存實亡，國安處「宜將剩勇追窮寇」，斬草除根也。

從民陣藉遊行大肆吸金，再一次印證「此處錢多、人傻，速來」真有其事，難怪逃之夭夭嘅一眾黃人政棍，求其口噏為民主，其實係為銀紙追求自己自由，揸住大筆「人傻、速捐」嘅「眾籌」，你哋入獄佢逃往外地逍遙，仲有乜愁吖！