一哥一語中的指出，整場反政府暴亂是世紀大騙案，是謊言共同體。既簡明，又直接，戳破持續一年半的世紀荒誕醜劇。

大騙案的起源便是由香港回歸初期第一個主張和推動要修訂《逃犯條例》的民主黨創黨主席李柱銘和時任政務司司長的陳方安生。豈料在回歸22年後港府因涉嫌謀殺的陳同佳未能遣回作案地台灣受查而修訂同一條法例時，卻被李、陳二人講大話出賣。其政黨和反中亂港陣營以民陣公開發動集結力量，黎智英及《蘋果日報》做喇叭手，反對修例，並扭曲為反送中運動。這不是世紀大騙案、不是謊言共同體的話，又是甚麼？

李、陳二人為執行外部勢力的「柯打」，謊言也變真理。全港被反送中運動攪得周天寒徹，謊言竟騙得幾十萬人上街反中反共，已沒人再記得陳同佳。香港從此變成逃犯的天堂，陳同佳逍遙法外。凡有丁點愛國表示或親中沾邊的商號、銀行、機構，甚至看不過眼的正義市民都遭到法西斯式的殘暴手段滅聲，香港成為反中的法西斯恐怖謊言社會。

為要延續暴亂，把暴亂升級，惟有用一個大話冚一個大話。於是乎8‧31打死人、「爆眼女」、「被自殺」、「新屋嶺性侵」、「沙嶺埋屍」等等煽動仇警的大話古仔在互聯網應運而生，更被《蘋果日報》為代表的黃媒推波助瀾。連儂牆鋪天蓋地圖文並茂地渲染，再加上有組織的追悼烈士死士行動，太子站及旺角警署門外成「打死人」世紀大騙案的靈堂，煽惑人們報復殺警的仇恨。謊言令暴亂停不了，追究警暴接着成為區議會的追擊行動。頭腦簡單而血氣方剛的青年和學生，便成為世紀大騙案的祭品和顛覆的犧牲品。